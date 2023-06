Kći Meghan Markle i princa Harryja proslavila je drugi rođendan: O njoj se zna tek nekoliko detalja, ali to nije spriječilo jednu stvar!

Princeza Lilibet proslavila je drugi rođendan, no detalji slavlja zasad nisu objavljeni, kao ni njezina nova fotografija.

Kći princa Harryja i Meghan Markle, malena princeza Lilibet proslavila je svoj drugi rođendan, a društvene su mreže preplavile čestitke njoj u čast.

Iako njezini roditelji zasad nisu objavili nikakve detalje oko proslave, bez sumnje su to obilježiti na nezaboravan način. Jedan od kraljevskih stručnjaka ustvrdio je da će, nakon proslave njezinog prvog rođendana u Frogmore Cottageu u Windsoru, Liliin drugi rođendan biti u skroz američkom stilu, prenosi Daily Mail.

Happy birthday darling Lillibet-Diana. May the Lord bless, honour, favour and lift you higher everyday. May your days be filled with joy, laughter, good health and prosperity. #WeLoveYouLillibetDiana #HappyBirthdayPrincessLillibet #HappyBirthdayPrincessLillibetDiana pic.twitter.com/gzgUF2VEf3