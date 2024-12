Omiljeni Malcolm se vraća na male ekrane, snimaju se nove epizode popularne obitelji

Početak 2000-ih jedna od omiljenijih serija bila je "Malcolm u sredini", u čijem središtu je bio Malcolm (Frankie Muniz), genijalac iz disfunkcionalne obitelji. U jednoj od zadnjih scena serije njegova majka Lois (Jane Kaczmarek) je rekla kako on mora raditi puno i dobiti sve stipendije kako bi jednog dana postao predsjednik SAD-a. Je li se to i ostvarilo, otkrit ćemo uskoro.

Kako je objavio Disney+, popularni Malcolm se vraća s četiri nove epizode, a zasigurno se vraćaju Frankie Muniz, Bryan Cranston i Jane Kaczmarek. Radnja će se vrtiti oko Malcolma i njegove kćeri koji putuju do Lois i Hala koji slave 40. godišnjicu braka.

"'Malcolm u sredini' je kultna humoristična serija koja je na duhovit, emotivan i životno blizak način prikazala obiteljski život", izjavila je Ayo Davis, predsjednica Disney Branded Televisiona. "Njezino urnebesno i dirljivo prikazivanje simpatično kaotične obitelji odjeknulo je kod publike svih uzrasta, a mi smo oduševljeni što ćemo ponovno okupiti originalnu glumačku postavu kako bismo ponovno oživjeli tu magiju. S Linwoodom Boomerom i kreativnim timom na čelu, nove epizode donijet će sve one smiješne trenutke, nepodopštine i kaos koje su obožavatelji voljeli — uz nekoliko iznenađenja koja će nas podsjetiti zašto je ova serija bezvremenska."

They’re back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M