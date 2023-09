Princ William i Kate Middleton donijeli konačnu odluku o pomirenju s Harryjem i Meghan, a tome je presudila jedna stvar!

Prinčevi William i Harry nikada se neće pomiriti i to nakon odluke starijeg brata i Kate Middleton da za to ne postoje više nikakve mogućnosti.

Narušeni odnosi princa Williama i princeze Kate Middleton s princem Harryjem i Meghan Markle nalaze se pod povećalom medija i javnosti posljednjih nekoliko godina, a prema najnovijim tvrdnjama stručnjaka razdor između braće ne može se popraviti i više nikada neće biti bliski kao nekada.

Bivša kraljevska dopisnica BBC-ja Jennie Bond izjavila je kako je posve jasno da su Kate povrijedile i uvrijedile stvari koje su izrekli Harry i Meghan, te da su ona i William pokušali popraviti stvari na sprovodu princa Philipa u travnju 2021. godine, no izgleda da to nije moguće.

"Dođe trenutak kada jednostavno morate prihvatiti da sretne obitelji nisu igra koju svatko može igrati. Catherine su povrijedile i uvrijedile stvari koje su rekli Harry i Meghan, ali ona i William su vrlo jak tim i pretpostavljam da su zajedno došli do zaključka da se razdor s Harryjem ne može popraviti u doglednoj budućnosti. Ne postoji više ta mogućnost i odlučili su nastaviti sa svojim životima", izjavila je Bond za OK Magazine.

Do razdora između princa Harryja i princa Williama došlo je 2019. godine, kada su potvrdili da su krenuli različitim životnim putevima, a sve je postalo gore u siječnu 2020. godine kada su Harry i Meghan službeno odstupili kao radni članovi kraljevske obitelji i preselili se u Kaliforniju, gdje su i ostali živjeti do danas. Iako se princ Harry od tada vraćao u Ujedinjeno Kraljevstvo u više navrata, između ostalog i na posljednje ispraćaje princa Philipa i kraljice Elizabete, do pomirdbe između braće nije došlo.

Napetosti su povećale i brojne tvrdnje iznesene u dokumentarnoj seriji koju su objavili Meghan i Harry, kao i u njegovoj knjizi Spare.

"William je vjerojatno bio prilično ljut, ali Catherine ga vješto smiruje", zaključila je Bonda i dodala kako je sigurna da su William i Kate velika potpora jedno drugome i da se njihov brak temelji na bezuvjetnom prijateljstvu i ljubavi.

Njezine tvrdnje pojavile su se nakon što je Buckinghamska palača demantirala izvješća da bi kralj Charles mogao biti prisiljen dopustiti Harryju da ostane u Kensingtonskoj palači kad sljedeći put posjeti Ujedinjeno Kraljevstvo. Prema zakonu, državni savjetnici, koji također uključuju princezu Anne i princa Edwarda, moraju imati dom u Britaniji, ali Harry koji živi u Kaliforniji zapravo je beskućnik u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon što je ranije ove godine deložiran iz Frogmore Cottagea.

Kraljevski izvori otkrili su za The Sunday Times da je jedna od opcija bila da im se iznajmi stan u Kensingtonskoj palači, gdje William i Kate imaju dom i privatni ured, ali ti su prijedlozi brzo odbačeni i Buckinghamska palača to je opovrgla objavivši kako takve tvrdnje nisu istinite.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Paparazzo fotke razotkrile kako zvijezda "Baywatcha" stvarno izgleda s 55 godina, ali ona od ovakvih objava ne odustaje!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Žanamari navukla crvene kupaće tangice pa uz poznate stihove objasnila da ljeto za nju još nije gotovo!