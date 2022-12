Pogledajte reakciju malenog princa Louisa kada je pomislio da ga je obitelj ostavila samog: "Nikada ne razočara"

Princ Louis ove je godine sudjelovao u svojoj prvoj tradicionalnoj šetnji kraljevske obitelji, a zabilježen je baš svaki njegov korak.

Najmlađi britanski princ Louis postao je glavna zvijezda među obožavateljima kraljevske obitelji nakon što se s obitelji pojavio u svojoj prvoj božićnoj šetnji i na misi, a detaljno se analizirao svaki njegov korak.

Tako je jedna obožavateljica na Twitteru objavila snimku u kojoj se vidi kako se slatki princ na trenutak uplašio i zbunio nakon što je pomislio da su ga roditelji William i Kate ostavili samog, pa je brzo potrčao prema njima kada ih je spazio ispred sebe.

"Princ Louis trči natrag do tate i svojega brata i sestre... i zadaje zaštitarima srčani udar!!!" napisala je korisnica Twittera Karen Anvil, koja je objavila video.

#PriceLouis running back to Dad & his brother and sister… giving the security guards a heart attack in the process!!! 😂 #Sandringham pic.twitter.com/ZEsCYsl5Z1