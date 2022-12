Pogledajte potez nestašnog princa Louisa zbog kojeg je postao glavna zvijezda, a evo i koji mu se skromni poklon najviše svidio

Princ Louis sudjelovao je u svojoj prvoj kraljevskoj božićnoj šetnji i naravno, postao njezina glavna zvijezda.

Najmlađe dijete princa Williama i princeze Kate, 4-godišnji princ Louis pridružio se svojoj obitelji na božićnoj misi u crkvi Svete Marije Magdalene, a prilikom dolaska bio je glavna zvijezda među obožavateljima koji su ih tamo dočekali.

Pogledaj i ovo nasmijani od uha do uha Vesela fotka princa Williama s djecom sve je raznježila, nemamo ih često priliku vidjeti ovako opuštene!

Maleni je princ sve naročito osvojio u trenutku kada mu je za oko zapeo crtež medvjedića Paddingtona koji je dobio od pukovnika Johnnyja Thompsona, a sve su zabilježili i fotografi koji su se tamo našli. Nakon što ga je brzo pregledao, predao ga je mami Kate kako bi ga ona poklonila jednoj od djevojčica u blizini, dok su mu okupljeni čestitali Božić, a snimka je osvanula i na Twitteru.

"Slatki su", "Može se reći da je Kate prirodno pažljiva osoba", "Je li joj dao crtež da ga preda djevojčici pored sebe?", neki su od komentara korisnika društvene mreže.

Medvjedić Paddington postao je kraljičin zaštitni znak nakon njezine smrti jer je jedno od njezinih posljednjih javnih pojavljivanja bilo u prekrasnom skeču koji je snimila s negovim likom i to povodom proslave platinastog jubileja.

Dok su članovi kraljevske obitelji ulazili u crkvu, zabilježen je i slatki trenutak bratske ljubavi dok je princ George pružio ruku kako bi vodio mlađeg brata, kojemu je to inače bila prva božićna šetnja. Unatoč tome što nikad prije nije sudjelovao, Louis je još jednom pokazao koliko se prirodno ponaša u javnosti dok se slatko nasmiješio kameri dok je ulazio u crkvu. Nestašni mladi princ uz to je uzeo i plišanu igračku Djeda Mraza koju je dobio od jednog obožavatelja i nije ju ispuštao iz ruke.

Dok je princ Louis izgledao ljupko u crnom kaputu i paru kratkih hlačica, kakve mladi prinčevi prema tradiciji nose do osme godine, njegova starija sestra Charlotte nosila je bordo kaput u kojem se pojavila u emisiji "Together at Christmas carol service" emitiranoj na sam Badnjak, a princ George tamnoplavo elegantno odijelo.

