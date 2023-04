Jedan su od najdugovječnijih slavnih parova, ali i njihovu su obitelj potresli mračni trenuci: "Bilo je to užasno, tragična lekcija"

Jon Bon Jovi i Dorothy Hurley u braku su od 1989. godine, a imaju i četvero djece, od kojih je jedno od ovih dana u središtu pažnje.

Zaruke mlade glumice Millie Bobby Brown i Jakea Bongiovija podigle su puno prašine i iznenadile njihove obožavatelje, koji se tome još nisu nadali, a u središtu pažnje našla se cijela obitelj slavnog glazbenika Jona Bon Jovija, čiji je Jake sin.

Pogledaj i ovo nevjerojatna sličnost! Sin miljenika žena odrastao je u njegovu kopiju, a pogledajte zašto kažu da će biti još veći šarmer od njega

Iako se na prvu čini da je obitelj Bon Jovi jedna od najsložnijih u svijetu slavnih i bez mana, 61-godišnji Jon i njegova supruga Dorothy Hurley svojevremeno su imali dosta problema. Oni su ujedno i jedan od najdugovječnijih holivudskih parova, jer su u braku 34 godine. Srednjoškolske ljubavi vjenčale su se u Las Vegasu 1989. godine nakon devet godina veze i dobili su četvero djece, danas 30-godišnju Stephanie, 28-godišnjeg Jessea, 20-godišnjeg Jakea i 19-godišnjeg Romea.

Dorothea je ranije otkrila da su ona i Jon pokušali svoju djecu zaštititi od svjetla reflektora i pojasnila zašto ih nikada ne vode na javna događanja.

"Nikada nisam pokazala na televizor i rekla: 'Eno ga tata!' Trudimo se da našoj djeci omogućimo normalan život", izjavila je jednom prilikom za magazin People.

No u tome nisu posve uspjeli jer je 2012. godine, njihovo najstarije dijete, kći Stephanie, koja je tada imala 19 godina, hospitalizirana nakon uzimanja opijata.

"Bilo je to užasno, užasan trenutak. Bio je to moj najgori trenutak kao oca. Ona nikako nije zabadala igle u ruke, ali postoji puno sintetičkih stvari i bila je u puno iskušenja, pod pritiscima za koje nismo znali. Imam osjećaj da je to bila užasna i tragična lekcija života, ali zahvaljujem Bogu svaki dan jer je dobro. Dogodilo se i prošlo. Osobno poznajem ljude čijim je sinovima i kćerima bilo puno, puno gore. To je mogla biti Stephanie", izjavio je glazbenik za The Mirror.

2016. godine Bon Jovi je progovorio i o svojim mentalnim problemima, priznajući da su prethodne tri godine za njega bile najgore u životu i to nakon što je gitarist Bon Jovija, Richie Sambora iznenada napustio bend nakon dugih 30 godina.

"Bilo je to vrlo, vrlo teško razdoblje od kojeg se još nisam u potpunosti oporavio, ali moja žena je bila fenomenalna. Nisam sigura kako bih se bez nje snašao", rekao je za The Mirror.

Ranije je otkrio i da je doživio mentalni slom 1991. godine, zbog iscrpljenosti nakon izdavanja trećeg albuma Bon Jovija "Slippery When Wet" i turneje "Back-to-back". Dok je tražio pomoć psihologa, razmišljao je o samoubojstvu skokom iz automobila u pokretu.

"Nisam spreman to podijeliti u cijelosti, ali nije bilo lijepo. I radim na tome. U to sam vrijeme otkrio glumu koja me oslobodila", otkrio je.

Jon, čije je puno ime John Francis Bongiovi Jr., okušao se u glumi, ali je najpoznatiji kao osnivač i frontmen svog benda Bon Jovi. Osnovao ga je 1983. godine s Davidom Bryanom, Ticom Torresom, Philom Xom i basistom Hughom McDonaldom, a zatim su objavili čak 15 studijskih albuma. Jon je također imao svoj solo debi s albumom "Blaze of Glory" iz 1990. godine i imao je niz velikih hitova sa svojim bendom, uključujući "It's My Life" i "Livin' On A Prayer".

Njegova supruga Dorothea radi kao instruktorica karatea u New Jerseyju, a par se prvi put upoznao dok su zajedno išli u školu. Unatoč borbama u obitelji Bon Jovi, pokazali su se kao jedan od najstabilnijih slavnih parova.

"Zajedno smo rasli i odrasli. I stvarno se volimo, stalno se družimo. Odmah me privukla čim sam je ugledao - i to se nikad nije promijenilo, a bilo je prije 40 godina. Uživamo jedno u drugome i nikad nismo pali na zamke onoga što slava može učiniti. Svjedočili smo da se to godinama događa ljudima koji su nam bili bliski i ljudima koje smo poznavali približno", ispričao je on za People.

Obitelj je godinama živjela u New Jerseyju prije nego što se preselila u raskošnu vilu u Palm Beachu na Floridi, sve dok nisu prodali nekretninu vrijednu 20 milijuna dolara u kolovozu 2020. godine. Istog su dana kupili novu vilu uz more u Palm Beachu, po cijeni od 43 milijuna dolara.

Vjeruje se da je Jon veliki obožavatelj područja južne Floride i često ga se viđa kako provodi vrijeme u obalnom odmaralištu s prijateljima, piše Palm Beach Daily News. Jon i njegova supruga također vode zakladu Jon Bon Jovi Soul Foundation koja ima za cilj okončati glad i beskućništvo putem svojih restorana Soul Kitchen u kojima gosti plaćaju koliko mogu i imaju banke hrane.

Njihova se obitelj ponovno našla u središtu pažnje nakon što su 19-godišnja Millie i 20-godišnji Jake otkrili vijest da su se zaručili nakon tri godine veze. Time su potvrdili nagađanja nakon što je ona nedavno uočena sa zaručničkim prstenom na ruci s kojim se pojavila u javnosti.

