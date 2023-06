Popularna britanska pjevačica doživjela je veliki šok za vrijeme koncerta, od boli je odmah pala na koljena

Britanskoj pjevačici Bebe Rexhi na koncertu u New Yorku doletio je mobitel u glavu, a nepotvrđeni izvori rekli su da pjevačica ima čak tri šava.

Britanska pjevačica Bebe Rexha doživjela je bolno i neugodno iskustvo na koncertu u New Yorku.

Naime, 33-godišnjoj pjevačici je usred nastupa iz publike doletio mobitel u glavu zbog čega je brzo završila na koljenima te se rukama uhvatila za mjesto udarca ispod lijevog oka. Ubrzo su pjevačici u pomoć priskočili članovi njenog tima koji nisu odmah bili svjesni što se dogodilo.

Pjevačica je zatim sišla s pozornice, a viđena je i kako se u backstageu drži za lice s bolnom grimasom. Publika je za to vrijeme skandirala njeno ime u znak podrške, a liječnici su joj pružili pomoć.

Koliko je pjevačica ozlijeđena još nije potvrđeno, ali neki izvori tvrde da je zbog ozljede morala dobiti tri šava.

Snimke s koncerta brzo su se proširile društvenim mrežama, a svi fanovi podržali su je u komentarima te su ljuti na osobu koja je ozlijedila Bebe.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5