Kanye West razbjesnio legendarnog Ozzyja Osbournea: "Ne želim imati ikakve veze s tim čovjekom!"

Ozzy Osbourne prozvao je Kanyea Westa na druptvenim mrežama, nakon što je reper prekršio njegovu zabranu.

Obitelj Osbourne bijesna je na glazbenika Kanye Westa jer je na svom novom albumu "Vultures" koristio isječak pjesme Black Sabbatha iako je Ozzy izričito odbio dati dozvolu reperu da to učini jer je "antisemit" koji je prouzročio "neizrecivu bol mnogima".

"Kanye West je zatražio dozvolu da koristi isječak 'live' izvedbe pjesme Iron Man na američkom festivalu 1983. bez vokala, ali mu je dozvola uskraćena jer je antisemit koji je mnogima prouzročio neizrecivu bol", napisao je Ozzy na X-u.

. @KANYEWEST ASKED PERMISSION TO SAMPLE A SECTION OF A 1983 LIVE PERFORMANCE OF “IRON MAN” FROM THE US FESTIVAL WITHOUT VOCALS & WAS REFUSED PERMISSION BECAUSE HE IS AN ANTISEMITE AND HAS CAUSED UNTOLD HEARTACHE TO MANY. HE WENT AHEAD AND USED THE SAMPLE ANYWAY AT HIS ALBUM…