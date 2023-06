Devet tajnih talenata Kate Middleton koje je godinama skrivala, a onda su kamere neke ipak uspjele zabilježiti!

Malo tko zna da Kate Middleton vlada s ovih 9 vještina, a unatoč tome što je princeza, od svojih se talenata ne oprašta.

Otkako se pridružila kraljevskoj obitelji, princezi od Walesa svi plješću zbog njezinih njezinih sposobnosti koje iznova ispoljavaju na površinu, a sigurni smo da niste znali da Kate Middleton zna raditi ovih devet stvari koje je opuštaju.

A evo i koje su to vještine.

Ranije ove godine princeza od Walesa pokazala je svoje impresivno korištenje znakovnog jezika dok je bila u kraljevskom posjetu Nacionalnom pomorskom muzeju Cornwall u Falmouthu. Obraćajući se djeci iz osnovne škole King Charles C of E prije utrke čamaca, Kate je pokazala da zna znakovni jezik dok je komunicirala s jednim nagluhim djetetom. Ovo nije prvi put da su princeza i princ od Walesa pokazali impresivnu vještinu.

Godine 2014. Kate je koristila znakovni jezik dok je posjećivala lokalni skautski klub u istočnom Londonu. Iskoristila je tu vještinu kako bi izviđaču rekla: ''Obećavam da ću dati sve od sebe, da ću biti ljubazna i od pomoći i da ću voljeti svoj svijet.''

Kate je postala poznata i po svojim fotografskim vještinama, a svoj talent pokazuje na kraljevske rođendane kad sama fotografira svoju djecu i članove obitelji. Njezine fotografije uvijek su spontane i prirodne, a mnogi fanovi na njihovim službenim stranicama pohvalili su njen rad.

Osim toga, Kate jako voli i crtati i slikati. Njezin interes za kreativnu umjetnost očit je obzirom da je diplomirala povijest umjetnosti na Sveučilištu St Andrews, ali Kateina kreativnost najjasnije je došla do izražaja tijekom vjenčanja njezine mlađe sestre Pippe Middleton s Jamesom Matthewsom 2017. godine.

Na prednjoj strani službene knjižice bio je crtež crkve Svetog Marka iz 12. stoljeća u Englefieldu, u blizini Readinga. Rečeno je da je crtež izradila sama princeza. Prema izvješćima, Katein rad pohvalio je velečasni Nick Wynne-Jones koji je vodio ceremoniju. Princezin talent pohvalio je i njezin novi šogor koji joj je zahvalio tijekom govora.

Rekao je: ''Zahvaljujem Pippinoj na prekrasnom crtežu crkve svetog Marka u redoslijedu službe.''

Godine 2015. prijatelji princeze rekli su Daily Mailu da je Kate ljetovala u Norfolku, a odmor je provela crtajući princa Georgea i princezu Charlotte.

Baš poput svog brata Jamesa Middletona, Kate je također sretna pčelarica, a čak je dijelila staklenke meda iz svog vrta tijekom kraljevskih posjeta.

Nakon posjeta Prirodoslovnom muzeju u Južnom Kensingtonu u Londonu 2021., princeza je otkrila da ima pčele u svojoj rezidenciji u Norfolku. Tijekom svog posjeta donijela je staklenku meda iz vrta Norfolk, ponudivši ga djeci iz londonske osnovne škole St Mary of the Angels.

Rekla je: ''Želite li probati malo?'' pitala je.

A potom je pokazala i zavidno znanje o pčelama.

''Recite mi kakav okus ima? Ima li okus meda iz dućana? Ima li okus po cvijeću?''

Kate je nastavila pitati djecu znaju li koliko vrsta pčela postoji u Engleskoj pa je sama odgovorila: ''350, nije li to nevjerojatno?''

Dodala je: ''Svaki put kad vidite pčelu, recite ''Puno hvala'' jer rade ukusan med.''

Njezin mlađi brat James, koji živi u Berkshireu, također ima brojne košnice.

Kate je i dobro poznata kao talentirana sportašica, bila je kapetanica svog hokejaškog tima dok je bila u školi, trenirala je tenis, a pokazala je i zavidno skijaško umijeće.

Međutim, 2015. počela se baviti novim sportom, stekavši kvalifikaciju za ronjenje na otvorenim vodama Profesionalne udruge instruktora ronjenja (PADI), koja joj omogućuje ronjenje do 30 m ispod površine.

Ovo je jedna od najnaprednijih ronilačkih kvalifikacija. Telegraph je tada objavio da je princeza kvalifikacije stekla na otoku Mustique, na Karibima, gdje obitelj Middleton posjećuje već godinama.

Glasnogovornik Kensingtonske palače potvrdio je da je Kate stekla svoju kvalifikaciju, dodajući: ''Ronjenje je nešto u čemu vojvotkinja jako uživa, a vojvoda od Cambridgea, koji je naravno predsjednik BSAC-a, rekao je u prošlosti da se nada svojoj djeci će se zainteresirati za sport.''

Princ William godinama je bio veliki ronilac, a od svog oca kralja Charlesa preuzeo je dužnost predsjednika British Sub-Aqua Cluba, upravnog tijela za rekreativne ronioce diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Nedavno je par viđen kako odmara od svoje karipske kraljevske turneje roneći s morskim psima uz obalu Belizea.

A osim ronjenja, Kate zna i veslati. 2007. godine tako je sudjelovala u utrci preko La Manchea u ženskoj posadi od 21 člana, pod nazivom The Sisterhood.

Međutim, nakon što ju je Buckinghamska palača savjetovala da to ne učini Kate se veslanjem više nije bavila.

Uz sve ostale talente, Kate, prema riječima njezina supruga, slovi za izvrsnu kuharicu.

Sudjelujući na tečaju kuhanja za mlade u Berkshireu ranije ove godine, princ William je rekao: ''Pomalo kuham, ali ne previše. Catherine je ipak jako dobra.''

Na svoj prvi Božić koji je provela s kraljevskom obitelji, Kate je navodno bila iskidana sa živcima i nije imala pojma što pokloniti kraljici, pa je odlučila napraviti svoj chutney prema bakinom omiljenom receptu.

U dokumentarcu ''Naša kraljica u devedesetoj'', rekla je: ''Sjećam se da sam bila u Sandringhamu, prvi put, na Božić. A ja sam se brinula što dati kraljici kao božićni dar. Pomislila sam, ''Bože, što da joj dam?''.

''Bila sam malo zabrinuta zbog toga, ali sam sljedeći dan primijetila da je jelo bilo na stolu. Mislim da mi je tako jednostavna gesta puno doprinijela'', rekla je Kate.

Nakon svojih odlazaka u kupovinu u lokalni Waitrose ili Morrisons, u pratnji zaštitarskog osoblja, Kate je svom suprugu redovito pravila omiljenu večeru s pečenom piletinom ili čak radila domaće kobasice. Dok je njezin muž bio na poslu, radila bi džemove različitih okusa od šljiva do jagoda koje bi potom koristila kao božićne darove.

A još jedan talent koji je mnoge iznenadio bio je i kratki isječak na otvaranju ovogodišnje Eurovizije gdje je Kate svirala klavir. U prosincu 2021. Kate je šokirala obožavatelje svojim nastupom prateći pjevača Toma Walkera tijekom koncerta božićnih pjesama u Westminsterskoj opatiji.

Izvedbu, posvećenu izgubljenim voljenima, pljeskom su pozdravili i kraljevski obožavatelji i glazbenici, dok je princeza svirala klavir uz njegov novi singl ''For Those Who Can't Be Here''.

Govoreći godinu dana kasnije o nastupu, Tom je rekao za Good Morning Britain: ''Ona je fantastična, ona je stvarno talentirana glazbenica.''

A ono po čemu je poznata kraljevska obitelj, a istu stvar obožava i Kate je vrtlarenje. Godine 2019. Kate je pokazala svoje znanje za uređenje vrta sudjelujući na Chelsea Flower Showu.

Gledateljima je pokazala vrt koji je ona uređivala, a koji je stvoren kako bi potaknuo obitelji da izađu van i uživaju u prirodi. Pokazala je tako kućicu na drvetu, vodopad, rustikalnu jazbinu i logorsku vatru, kao i panjeve, kamene stepenice i šuplji balvan za igru djece. Posadila je i zvončiće kao nostalgični znak djetinjstva, kao i zaboraviti me note, u znak i u počast svojoj svekrvi princezi Diani jer su joj oni bili jedan od omiljenijih cvjetova.

