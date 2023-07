Poznata je tajna fit figure španjolske kraljice: Ovo je strogi režim prehrane kojeg se pridržava, a tu je i posebna vrsta vježbanja!

Španjolska kraljica Letizia gdje god se pojavi oduševljava svojom vitkom figurom, a ovo je tajna njezinog jelovnika zbog kojeg je u ovako dobroj formi.

Španjolska kraljica Letizia jedna je od najljepših žena svijeta, a gdje god da dođe svojom pojavom oduševi sve prisutne.

Iako ima 50 godina, Letizia se može pohvaliti iznimno vitkom figurom, a za nju je zaslužan vrlo poseban jelovnik i tjelovježba.

Nakon ustajanja u 7 ujutro, Letizia je poznata po tome da dan započne svojom posebnom vrstom joge koja stavlja naglasak na preciznost i usklađenost i drži poze dulje od prosjeka kako bi se izgradila snaga i tonirali mišići.

Ovaj oblik joge ne samo da se smatra korisnim za one koji žele izgubiti težinu, već nudi i niz dobrobiti za živčani sustav, imunološki sustav i kvalitetu sna.

''Ona obično iskoristi taj prvi sat da trči kroz vrtove Zarzuela. Kraljica ima i osobnog trenera koji svako jutro dolazi u Palaču. Trenira u privatnoj obiteljskoj teretani, a radi vježbe s utezima, malo kardio i boksa'', dodao je bliski izvor.

Ali, ako ne i najveću zaslugu, ovdje ipak nosi prehrana.

U svojoj dijeti kraljica kombinira najbolju mediteransku hranu s elementima Perricone dijete.

Perriconeova dijeta, nazvana po dr. Nicholasu Perriconeu, usredotočuje se na protuupalnu hranu za koju se kaže da potiče unutarnje zdravlje i dobrobit, uključujući losos, nemasne proteine, orašaste plodove, svježe voće i povrće te zdrava ulja.

Smatra se jednom od najzdravijih na svijetu, fokusirana je na dugoročnu dobrobit, a također se može pohvaliti svojstvima protiv starenja i višestrukim dobrobitima za kožu.

Ova jedinstvena mješavina nudi nekoliko potencijalnih prednosti za one koji žele poboljšati svoje zdravlje i dobrobit, uključujući pozitivne učinke na crijevni mikrobiom, prema Sasu Parsadu, nutricionistu iz The Gut Co.

Osim toga, Letizia izbjegava šećer i nikad ne jede gotova jela, smrznutu hranu ili pizzu.

Što se tiče pića, kraljica pod svaku cijenu izbjegava kavu, gazirana pića i alkohol.

