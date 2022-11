Spontani trenuci španjolske kraljice i naše prve dame govore puno o njihovu odnosu, a Sanja je nečim posebno oduševila Letiziju!

Španjolska kraljica Letizia odmah je stavila naušnice koje joj je poklonila naša prva dama Sanja Milanović, a s njom provodi i najviše vremena tijekom posjeta Hrvatskoj s mužem kraljem Filipom IV.

Španjolska kraljica Letizia tijekom posjeta Hrvatskoj s mužem, kraljem Filipom IV., najviše vremena provodi s našom prvom damom Sanjom Musić Milanović.

Pogledaj i ovo trnovit put do vrha Tko je kraljica koja stiže u Hrvatsku? Od obične pučanke i razvedenice do najmoćnije žene svijeta i modne ikone!

Predsjednik Zoran Milanović i supruga s kraljevskim parom susreli su se na Pantovčaku odmah po njihovom dolasku, a družili su se i na gala večeri koju su organizirali njima u čast.



Druženje su nastavili i dan nakon, prvo na Hrvatsko-španjolskom IFMIF-DONES Forumu, a zatim su Sanja i Letizia bez muževa posjetile Polikliniku za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG.

Obje su za tu prigodu odabrale elegantne kombinezone, a španjolska kraljica nosila je i okrugle zlatne naušnice koje je dobila na poklon od naše prve dame i odmah i stavila na uši.

Prilikom svih dosadašnjih događanja, Letizia i Sanja snimljene su u brojnim spontanim trenutcima i prema fotografijama se čini da su kliknule na prvu, jer izgledaju kao da zbilja uživaju u međusobnom razgovoru i druženju.

Ovo je inače prvi posjet ovog španjolskog kraljevskog para Hrvatskoj, a našim predsjedikom i prvom damom susreli su se nedavno na sprovodu kraljice Elizabete II.

Kralj Filip IV. i kraljica Letizia zasjeli su na prijestolje 2014. godine, kada je Filipov otac, kralj Juan Carlos I. abdicirao s vlasti.

Prije nego što je postala kraljica Španjolske, Letizia bila "obična pučanka". Rođena je u španjolskom gradu Oviedu kao najstarija kći medicinske sestre Marie de La Palome Rocasolano Rodriguez i novinara Jesusa Josea Ortiza Alvareza i ima dvije mlađe sestre, Telmu i Eriku.

Letizia je krenula očevim stopama i diplomirala je informacijske znanosti i novinarstvo na sveučilištu Complutense u Madridu. Kao novinarka je radila za neke od najprestižnijih medijskih kuća, uključujući i CNN, a izvještavala je o ratu u Iraku te se uživo javila iz New Yorka nakon napada na Blizance 11. rujna 2001. godine.

Iza sebe ima i propali brak s piscem i srednjoškolskim profesorom Alonsom Guerrerom Perezom, koji joj je predavao u srednjoj školi. Njih dvoje prije vjenčanja bili su 10 godina u vezi, a do razvoda je došlo nakon samo godinu dana braka.

Nakon razvoda neko je vrijeme živjela sama, a onda je upoznala princa Filipa, s kojim je ispočetka skrivala romansu jer je bilo neobično da se nasljednik španjolske krune oženi ženom bez plemićkog podrijetla, a kamoli razvedenicom, pa su njihove zaruke koje su objavljene 1. studenog 2003. mnogima bile veliko iznenađenje.

Vjenčanje se održalo šest mjeseci kasnije i bilo je prvo kraljevsko vjenčanje održano u Madridu u posljednjih sto godina jer su Filipovi roditelji svoje bračne zavjete izrekli u Ateni, a njegove sestre u Sevilli i Barceloni.

Iako je već bila udana, Letizia se bila vjenčala samo kod matičara, pa Crkva taj brak nije smatrala pravovaljanim, stoga nije bilo problema oko njezine udaje u katedrali u centru Madrida.

Letizia i Filip danas slove kao jedan od najljepših kraljevskih parova svijeta, a zajedno imaju dvije kćeri.

Filip je svojeg oca na prijestolju naslijedio 2014., čime je bivša novinarka postala prva građanka na poziciji vladarice slavne nacije, no ni to nije moglo proći bez skandala. Pričalo se da je Letizia pobacila u prvoj trudnoći i da se podvrgnula raznim estetskim zahvatima, a sama je kasnije priznala da je operirala jedino nos, i to zbog devijacije septuma.

Kružile su i glasine kako je Filipov otac nije mogao smisliti u sinovoj blizini i da je smatrao kako je ona najgore što mu se dogodilo te da su je njegovi prijatelji nazivali sluškinjom i ismijavali je zbog porijekla.

Letizia je danas miljenica javnosti i jedna od najmoćnijih žena u svojoj zemlji, a slovi i kao svjetska modna ikona.

