Lijepa kraljica Letiza ukrala pažnju na gala večeri za koju se posebno sredila, svi pogledi bili su uprti u nju!

Španjolski kralj Filip VI. i kraljica Letizia odazvali su se na gala večeru koju su njima u čast priredili predsjednik Zoran Milanović i njegova supruga Sanja Musić Milanović.

Španjolski kralj Filip VI. i kraljica Letizia snimljeni su ispred jednog zagrebačkog hotela u kojem su odsjeli kako odlaze na gala večeru koju su im na Pantovčaku priredili predsjednik Zoran Milanović i njegova supruga Sanja Musić Milanović.

Lijepa kraljica Letizia, koja slovi kao ikona stila i jedna od najmoćnijih žena u svojoj zemlji, za svečanu je prigodu odabrala haljinu na jedno rame, imala je raspuštenu kosu i jači make-up na licu. U svečanoj dvorani Ureda predsjednika Republike ukrala je svu pažnju i s nje nije bilo lako skinuti pogled. Naša prva dama zablistala je u glamuroznoj sivo-crnoj haljini koja joj pristaje kao salivena.

Kralj Filip VI. i kraljica Letizia u Hrvatsku su stigli u popodnevnim satima, dočekao ih je predsjednik sa suprugom na zagrebačkom Pantovčaku.

Dobro raspoloženi pozirali su zajedno pred okupljenim fotografima, a Letizia i Sanja plijenile su pozornost svojom prirodnom ljepotom. Letizia je za tu prigodu odabrala tamnozelenu haljinu dužine ispod koljena i crne salonke, dok se Sanja odlučila za tamnoplavu kreaciju koja je istaknula njezinu liniju.

Kraljica Letizia postala je španjolska vladarica 2014. godine, kada joj je muž naslijedio prijestolje, a prije udaje za kralja Filipa IV. radila je kao novinarka te ima propali brak sa svojim profesorom.

Prije nego što je postala kraljica Španjolske, bila je "obična pučanka". Rođena je u španjolskom gradu Oviedu kao najstarija kći medicinske sestre Marie de La Palome Rocasolano Rodriguez i novinara Jesusa Josea Ortiza Alvareza i ima dvije mlađe sestre, Telmu i Eriku.

Letizia je krenula očevim stopama i diplomirala je informacijske znanosti i novinarstvo na Sveučilištu Complutense u Madridu. Kao novinarka radila je za neke od najprestižnijih medijskih kuća, uključujući i CNN, a izvještavala je o ratu u Iraku te se uživo javila iz New Yorka nakon napada na Blizance 11. rujna 2001. godine.

Iza sebe ima i propali brak s piscem i srednjoškolskim profesorom Alonsom Guerrerom Perezom, koji joj je predavao u srednjoj školi. Njih dvoje prije vjenčanja bili su 10 godina u vezi, a do razvoda je došlo nakon samo godinu dana braka. Nakon razvoda neko je vrijeme živjela sama, a onda je upoznala princa Filipa, s kojim je ispočetka skrivala romansu jer je bilo neobično da se nasljednik španjolske krune oženi ženom bez plemićkog podrijetla, a kamoli razvedenicom. Upravo zato njihove zaruke koje su objavljene 1. studenog 2003. mnogima su bile veliko iznenađenje.

Vjenčanje se održalo šest mjeseci kasnije i bilo je prvo kraljevsko vjenčanje održano u Madridu u posljednjih sto godina jer su Filipovi roditelji svoje bračne zavjete izrekli u Ateni, a njegove sestre u Sevilli i Barceloni.

Letizia i Filip danas slove kao jedan od najljepših kraljevskih parova svijeta, a zajedno imaju dvije kćeri.

Filip je svojeg oca na prijestolju naslijedio 2014., čime je bivša novinarka postala prva građanka na poziciji vladarice slavne nacije, no ni to nije moglo proći bez skandala. Pričalo se da je Letizia pobacila u prvoj trudnoći i da se podvrgnula raznim estetskim zahvatima, a sama je kasnije priznala da je operirala jedino nos, i to zbog devijacije septuma.

Kružile su i glasine kako je Filipov otac nije mogao smisliti u sinovoj blizini i da je smatrao kako je ona najgore što mu se dogodilo te da su je njegovi prijatelji nazivali sluškinjom i ismijavali je zbog porijekla.

Letizia je danas miljenica javnosti i jedna od najmoćnijih žena u svojoj zemlji, a slovi i kao svjetska modna ikona.

