Ovaj mladić Aleksandri Prijović priredio je neočekivano iznenađenje, ranije je uspio i Severinu ostaviti bez teksta!

Osječki cvjećar Slaven Pavlović družio se s Aleksandrom Prijović prije njezina koncerta, a priredio joj je i posebno iznenađenje.

Aleksandra Prijović potvrdila je status regionalne megazvijezde na prvom od pet koncerata u osječkoj dvorani Gradski vrt.

Osječani su je jedva dočekali, a prije koncerta Aleksandru je dočekalo i posebno iznenađenje.

Naime, poznati osječki cvjećar Slaven Pavlović poklonio joj je čak 101 ružu, čime se pohvalio u pričama na Instagramu, gdje je objavio i fotografije njihova druženja.

"Nemamo zajedničku fotku s buketom, ali... 101 ruža je u njezinu vlasništvu", napisao je cvjećar, a fotografije pogledajte u galeriji.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte tko se pridružio Aleksandri Prijović na pozornici u Osijeku: "Večeras su ovdje Aki, cijela moja obitelj i ljudi s kojima sam odrasla"

Slaven je u svijetu flore završio sasvim slučajno, na nagovor poznanice, a ubrzo je postao internetska senzacija, čiji predimenzionirani buketi oduševljavaju tisuće pratitelja.

"XXL buketi uglavnom idu od metar i pol nadalje, to je najmanja veličina našeg buketa, a najveći je bio 404 ruže. I onda sam snimio jedan pa drugi video, tu su ljudi rekli - vau, ovo još nemamo na TikToku, i tako sam nastavio. Sad tu ima 30, 40 tisuća ljudi, družimo se, pišemo si, gledamo se. Malo mi je i smiješno što me ljudi na ulici prepoznaju zbog TikToka, kao - možemo se slikati, možemo'', ispričao je u IN magazinu.

Njegovo cvjetno iznenađenje bez teksta je ostavilo čak i Severinu, no nije ostala jedina domaća zvijezda impresionirana Slavenovim talentom.

"Maja Bajamić, npr. za nju nisam radio, ali tu sam se baš iznenadio jer jedno jutro sam se probudio i vidio jedan lijep story na Instagramu gdje je podijelila neke moje radove ničim izazvana'', otkrio je.

Pogledaji ovo Celebrity Prijovićka se bosa spustila među publiku u Osijeku, a dogodila joj se i mala nezgoda: "Rekli su mi da su mi pukle, ali što sad..."

Podsjetimo, Aleksandra Prijović u Gradskom vrtu u Osijeku nastupa još 14., 15., 17. i 18. veljače, a atmosferu s prvog koncerta donosimo vam u galeriji.

