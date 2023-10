Slavenovi buketi i Severinu su ostavili bez riječi, a on otkriva najneobičnije zahtjeve klijenata te najveće zablude o ljudima u ovom zanimanju

Njegove rascvjetane bundeve i buketi, toliko veliki da zahtijevaju više para ruku, pretvorili su Slavena Pavlovića u osječku cvjetnu senzaciju. Mladi tiktoker i cvjećar, koji je čak i Severini priredio cvjetno iznenađenje, otkriva najneobičnije zahtjeve klijenata te najveće zablude o ljudima u ovom zanimanju.

Tko kaže da cvijeće možete poklanjati samo u vidu klasičnih buketa. Ove cvjetne bundeve šarmantan su jesenski poklon, koji je apsolutno osvojio društvene mreže, ali i sve Osječane koji su zavirili u izlog Slavenove cvjećarnice.



''Bundeve su tu već dvije godine, prvu bundevu koju sam napravio nije baš bila reprezentativna ali prva, druga treća to je bilo super. Došao sam na ideju tako što sam tražio i htio ponuditi ljudima nešto malo drugačije, kod mene su ljudi naviknuli na sve bude drugačije'', objasnio je Slaven Pavlović.



Počevši od njegove pojave u cvjećarstvu.



''Kad sam prvi put ušao u cvjećarstvo prvo su bili onako dečko pa radi s cvijećem, što će reć ljudi, ne obitelj nego ono prijatelji, čak sam si i ja postavio to pitanje no nekako sam shvatio ne živim ni od susjeda nego od sebe i ne treba me zanimat hoće li netko reć zašto dečko radi s cvijećem a ne na baušteli. Moji su prije držali konje, imali smo veliki ranč s konjima i uvijek su tu bile stare kočije i onda sam ja te kočije restaurirao i pravio od njih velike cvjetnjake u vrtu'', priča.



Ovaj mladi tik toker, iako oduvijek velik kreativac, u svijetu flore završio je sasvim slučajno, na nagovor poznanice, da bi ubrzo postao Internetska senzacija, čiji predimenzionirani buketi oduševljavaju tisuće pratitelja.



''XXL buketi uglavnom idu od metar i pol na dalje, to je najmanja veličina našeg buketa a najveći je bio 404 ruže. I onda sam snimio jedan pa drugi video, tu su ljudi rekli vau ovo još nemamo na tik toku i tako sam nastavio, sad tu ima 30, 40 tisuća ljudi, družimo se, pišemo si, gledamo se. Malo mi je i smiješno što me ljudi na ulici prepoznaju zbog tik toka, kao možemo se slikat, možemo'', kaže.

Njegovo cvjetno iznenađenje bez teksta je ostavilo čak i Severinu, no nije ostala jedina domaća zvijezda impresionirana Slavenovim talentom.



Maja Bajamić, npr. za nju nisam radio ali tu sam se baš iznenadio jer jedno jutro sam se probudio i vidio jedan lijep story na instagramu gdje je podijelila neke moje radove ničim izazvane'', kaže.



Iako je posao cvjećara, kaže, da uveseljava ljude i izmamljuje osmijehe, katkad su upravo klijenti ti koji izazovu šok, ali i smijeh svojim zahtjevima.



''Nazvao je gospodin i tražio je da se dostavi cvijeće za kćer ona je tad imala rođendan. Ja rekao ok može se dostavit i on kaže ali ima jedna još jedna čudna zamolba. I ja kažem ma ništa nije čudno radili smo svašta dosad. I on kaže ali ja trebam pečenku. Ja sam to shvatio kao mali komad mesa i kažem nije problem, otići ću negdje uzeti…on kaže, da neka to fino ispeku, narežu…Što da narežu? I on meni kaže ja trebam prase, cijelo prase. Uspio sam i prase riješit, ono se ispeklo, narezalo i dostavilo'', priča.



Jedini negativni aspekt ovog posla, priznaje, jest činjenica da on gotovo nikad ne dobiva cvijeće.



''Ne, ali ja volim cvijeće, obično ljudi koji trebaju nama koji radimo u cvjećarstvu pokloniti cvijet misle da mi ne volimo cvijeće, ali to nije istina, volimo ga, štoviše i želimo ga ali nam nikad nitko ne pokloni jer misle šta će njima cvijeće'', priča.



Pa o kakvom cvjetnom projektu iz snova jedan cvjećar sanja?



''Pinterest vjenčanje, puno cvijeća, raskošno, veliko, ja mislim da je to san svakog cvjećara'', otkriva.



A upravo nam je ovaj dokazao kako uvijek vrijedi sanjati velike snove jer samim time već ste korak do njihova ostvarenja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Janica Kostelić prvi put snimljena u šetnji s drugim djetetom, koje je na svijet stiglo prije manje od mjesec dana

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Jedna od najseksi Hrvatica obline je jedva ugurala u tijesnu haljinicu, bujne grudi prelijevale su se iz dekoltea!