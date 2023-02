Pojavile se fotografije izvođača iz backstagea Dore, pogledajte u čemu će izaći na pozornicu!

Uoči izbora hrvatske pjesme za Pjesmu Eurovizije objavljene su fotografije iz backstage, snimljene na generalnoj probi.

Još nas svega nekoliko sati dijeli od početka Dore, izbora hrvatske pjesme za Pjesmu Eurovizije na kojoj će nastupiti 18 izvođača, a koji su se potrudili i oko svojih outfita za važnu večer.

Već su se sada pojavile fotografije iz backstagea koje su nastale uoči generalne probe u Sportskoj dvorani Marino Cvetković u Opatiji, gdje će Dora biti održana.

Svoj odlazak na Eurosong u Liverpool pokušat će izboriti Top of The Pop ft. Mario 5reković, Yogi, Boris Štok, Tajana Belina, Krešo I kisele kiše, Maja Grgić, Barbara Munjas, Đana, Patricia Gasparini, The Splitters, Hana Mašić, Damir Kedžo, Martha May, Detour, Meri Andraković, Let 3, Eni Jurišić i Harmonija disonance.

Neki će se na pozornici pojaviti u romantičnim, neki u seksepilnim, a neki u futurističkim izdanjima, a tko je po vama najbolji možete glasati u našoj anketi i fotografije vidjeti u galeriji.

Tko je najbolje odjeven na Dori 2023. Top of The Pop ft. Mario 5reković

Yogi

Boris Štok

Tajana Belina

Krešo I kisele kiše

Maja Grgić

Barbara Munjas

Đana

Patricia Gasparini

The Splitters

Hana Mašić

Damir Kedžo

Martha May

Detour

Meri Andraković

Eni Jurišić

