Član Backstreet Boysa optužen za silovanje maloljetnice s posebnim potrebama: "On ima dugu povijest zlostavljanja žena"

Djevojka s posebnim potrebama optužila je Nicka Cartera da ju je silovao 2001. godine.

Član popularnih Backstreet Boysa Nick Carter optužen je za silovanje maloljetne djevojke 2001. godine, rekli su na press-konferenciji koju su danas održali navodna žrtva i njezini odvjetnici.

Pogledaj i ovo Problematična obitelj Obiteljska drama pred očima javnosti: Pjevač optužio preminulu sestru da ga je silovala s 10 godina

Djevojka Shannon Shay Ruth tvrdi da ju je Nick Carter seksualno zlostavljao kada je imala samo 17 godina.

"Posljednja 21 godina bila je ispunjena boli, zbunjenošću, frustracijom, sramom i samoozljeđivanjem koji su izravna posljedica toga što me Nick Carter silovao. Iako sam autistična i živim s cerebralnom paralizom, vjerujem da ništa nije više utjecalo na mene niti imalo trajniji utjecaj na moj život od onoga što mi je Nick Carter učinio i rekao", izjavila je.

"Nakon što me silovao, sjećam se da me nazvao retardiranom kučkom, zgrabio me i ostavio modrice na mojoj ruci. Pokušao me prestrašiti i ušutkati. Bio je bezobrazan i prijetio je", nastavila je Ruth.

"Samo zato što je Nick Carter slavna osoba, ne znači da može biti oslobođen od svojih zločina", objasnila je.

Njezin odvjetnik Mark J. Boskovich rekao je da imaju još tri anonimne žene koje su zajedno s Ruth podnijele tužbu protiv Cartera. "On ima dugu povijest zlostavljanja žena", rekao je odvjetnik te dodao da Ruth traži pravdu i želi zaštititi druge žene.

Page Six došao je do tužbe te kaže da je u njoj detaljno opisano kako je Ruth bila pozvana u Carterov autobus nakon koncerta u Tacomi. Kaže da je prije tog silovanja bila djevica te da je zbog toga dobila spolno prenosivu bolest. Traži novčanu odštetu za navodni zločin.

Carter se o svemu oglasio preko odvjetnika.

"Ove tvrdnje o incidentu koji se navodno dogodio prije više od 20 godina potpuno su neistinite. Nažalost, već nekoliko godina gospođica Ruth pokušava manipulirati neistinitim optužbama protiv Nicka, a one su se s vremenom promijenile. Nikoga ne bi trebala zavarati podvala koju je za medije osmislio nadobudni odvjetnik - te su tvrdnje potpuno neutemeljene i sigurni smo da će to sud brzo shvatiti", poručio je odvjetnik Nicka Cartera u priopćenju.

