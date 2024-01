Uplakana Neda Parmać objavom je zabrinula pratitelje, a onda je objasnila što joj se dogodilo: ''Nestalo tableta...''

Feminemka Neda Parmać javila se na svom Instagram storiju s videom na kojem plače, a potom je ispričala i što joj se točno dogodilo.

Pjevačica Neda Parmać podijelila je video na kojem plače i bori se kako bi uopće uzela dah, a onda je objasnila što ju je snašlo.

"Imaš macu koja se voli maziti, a alergičan si. A doktorica radi ujutro, a nestalo tableta za alergiju", rekla je Neda koja je na prvu pratitelje malo zabrinula.

Neda je na samom početku godine privukla pažnju i svojim prvim kupanjem, a iskustvo je podijelila na svom Instagram profilu.

"I pao je prvi kupanac u 2024. Treći ulazak je bio najlakši, a izlazak iz mora divota! Da živim tu, sigurno bi ovo radila češće! Nije mi samo tako palo na pamet. Vidjela sam dečka u moru koji pliva svaki dan kako kaže pa ako može on, mogu i ja", napisala je u opisu.

"Omg", "Ma svaka čast", "Bravo, ženo", "Daa! najbolji osjećaj", "To je to", "Ja ovako brzo ne uđem ni kad je more 25°", "Svaka čast, ja se tresem samo dok te gledam i zamišljam tu hladnoću", pisali su jpj pratitelji.

