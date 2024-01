Feminemka se pohvalila hrabrim činom na samom početku godine: "Ležim pokrivena i hladno mi je dok te gledam!"

Neda Parmać podijelila je video u kojem je pokazala da se odlučila baciti u more prvi put u 2024. godini.

Pjevačica Neda Parmać oduševila je svoje pratitelje hrabrim potezom na samom početku godine.

Naime, odlučila se okupati u moru, iako je njegova temperatura bila 12 stupnjeva.

"I pao je prvi kupanac u 2024. Treći ulazak je bio najlakši, a izlazak iz mora divota! Da živim tu, sigurno bi ovo radila češće! Nije mi samo tako palo na pamet. Vidjela sam dečka u moru koji pliva svaki dan kako kaže pa ako može on, mogu i ja", napislala je u opisu.

"Ležim pokrivena i hladno mi je dok te gledam", poručila joj je kolegica Pamela Ramljak.

"Svaka čast", nadovezala se voditeljica Tatjana Jurić.

"Omg", "Ma svaka čast", "Bravo, ženo", "Daa! najbolji osjećaj", "To je to", "Ja ovako brzo ne uđem ni kad je more 25°", "Svaka čast, ja se tresem samo dok te gledam i zamišljam tu hladnoću", pisali su jpj pratitelji.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Šuput se opet javila iz aviona, najavila novu destinaciju, a fanovi su joj u komentarima poručili svoju želju!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tužan razlog za izlazak: Severina pružala utjehu Matiji Vuici, nježno ju je držala za ruku