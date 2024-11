Moćna elegancija i provokativna ženstvenost u novoj kolekciji modnog brenda eNVy room

Suvremena žena koja može biti što god poželi i u kojoj stanuju sve njene naoko oprečne strane izvor je neiscrpnog nadahnuća za modni dvojac eNVy room, a upravo su nju, kao muzu koja isprepliće tokove njihove mašte i kreativnosti, dizajneri Nikica Ivančević i Vjeko Franetović imali na umu kreirajući kolekciju za sezonu jesen/zima 2024.

Kako bi odao počast suvremenoj ženi i u jednoj modnoj priči objedinio sve njene uloge, cijenjeni modni tandem iznova je redefinirao granice ženskog stila spajajući maskulini power dressing i profinjenu ženstvenost, poigravajući se kontrastima na posve neočekivane načine. Željeli smo kreirati kolekciju koja kao cjelina, ali i u svojim pojedinačnim komadima spaja moćnu energiju odijela i senzualnu privlačnost haljina", objasnili su dizajneri povodom lansiranja kolekcije.

Kao rezultat nastali su modeli koji, spajanjem kontrastnih elemenata, objedinjuju najbolje od oba svijeta stvarajući neodoljivu modnu fuziju. Strukirani blazeri oversized kroja s dekonstruiranim rukavima stapaju se s klasičnim ženskim linijama pružajući silueti novu dozu sofisticiranosti, naoko stroge košulje i odijela oponiraju senzualno otkrivenim ramenima ili leđima zavodljivo pripijenih haljina, a blještavilo šljokica i jarki kolorit razbijaju ozbiljnost tradicionalno "muške" kravate, ne gubeći pritom svoju moćnu simboliku. Kontrasti pletu vizualno upečatljivu igru i kod komada kao što je indigo plava haljina čiji voluminozni drapirani šišmiš rukav stoji kao suprotnost onom posve uskom, ili pak crnog seta koji spaja kroj klasične košulje istaknutih ramena i zavodljivost asimetrične minice. Asimetrične haljine, nadopunjene volumenom i teksturom, kombiniraju grubu strukturu i mekanu drapiranost što ih čini prikladnima za različite prigode, od formalnih događanja do večernjih izlazaka. No ono što im je zajedničko jest da svaki komad odiše snagom, ali i dubokom privlačnošću, dajući ženi mogućnost da izrazi sve svoje strane, od poslovne elegancije do glamura i zavodljivosti.''



Dualnost modne priče ogleda se i u koloritu s paletom boja koja se "prelijeva" iz klasične crne i bijele u vibrantne nijanse vina i mornarski plave. Svaki model kolekcije priča svoju priču koja svoje korijene ima u fascinaciji ženom kao polazišnom točkom stvaranja. Na tom tragu, eNVy room ne samo da slavi žensku snagu i ženstvenost, već i poziva žene da se oslobode društvenih okvira i pravila te beskompromisno prigrle svoju individualnost, što god ona za njih naposljetku značila. Kombinacijom klasične elegancije i suvremenog dizajna, koji odvažno spaja kontraste u neočekivanim formama, ova modna priča postaje jedinstvenim poligonom za samoizražavanje i otkrivanje samopouzdanja. Kao takva, svaku ženu čini ne samo stilskom ikonom, već i moćnom figurom koja igra samo po svojim pravilima.

