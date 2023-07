Meghan i Harry nisu uspjeli ostvariti svoje mudre planove, a evo u čemu oni vide glavni problem!

Meghan Markle i princ Harry za svoj neuspjeh nakon napuštanja Velike Britanije okrivljuju manjak sreće.

Meghan Markle i princ Harry svim se silama trude ostvariti što uspješnije karijere i poslovne pothvate, no vjeruju da više puta nisu imali sreće i krive Covid, ekonomske probleme, kraljičinu smrt i princa Philipa za svoje neuspjehe, otkrili su njima bliski izvori.

Tako im je nakon što su napustili Veliku Britaniju i kraljevske dužnosti, ostao samo jedan veliki posao i to ugovor vrijedan 100 milijuna dolara, potpisan sa streaming divom Netflixom, jer je Spotify naglo odlučio prekinuti suradnju s njima. No šuška se kako ni oni neće obnoviti ugovor kada se isti istekne 2025. godine.

Međutim, i Meghan i Harry su navodno uvjereni da njihov očiti pad nema nikakve veze s njima, i smatraju jednostavno nisu imale sreće. Njihovi pokušaji da se prezentiraju kao globalni dobročinitelji, slobodni zarađivati ​​novac nakon što su se oslobodili kraljevskih dužnosti, bili su ozbiljno pogođeni pandemijom Covida, a koja je uslijedila samo nekoliko mjeseci nakon njihove objave Megxita u siječnju 2020. godine.

Meghan vjeruje i da je pokrenula svoj podcast u krivo vrijeme jer je na njegov smanjen publicitet utjecala smrt kraljice Elizabete u rujnu prošle godine, a navodno su smatrali da je njihov eksplozivni intervju s Oprah Winfrey bio zasjenjen narušenim zdravljem vojvode od Edinburgha, koji je ubrzo nakon toga umro.

"Priča se da misle da stvarno nisu imali sreće", izjavio je njima blizak izvor iz Los Angelesa.

Ta vijest stiže nakon što je objavljeno da je Harryjeva sljedeća velika ideja povratak u njegov drugi dom - Afriku, ali bez Meghan jer bi njegov novi Netflixov dokumentarac trebao biti o njegovoj ljubavi prema tom kontinentu, njegovim ljudima i divljini.

Prije toga je zbunio šefove Spotifyja nekim svojim idejama o podcastu, uključujući želje za intervjuima s Vladimirom Putinom, Markom Zuckerbergom i Donaldom Trumpom. Netflixov insajder potvrdio je pak za Page Six da je Harryjeva emisija o Africi bila jedan od njegovih najboljih prijedloga.

"Očito, Harry ima puno korijena u Africi i tamo se osjeća kao kod kuće. Prethodno je Afriku nazvao svojim drugim domom", dodao je drugi izvor.

Jedini dokumentarni film o vojvodi i vojvotkinji dosad za streaming servisu bio je "Meghan & Harry", koji je objavljen prošle godine. Prije njega Harry je gostovao sam u seriji Apple TV-a o mentalnom zdravlju pod nazivom "The Me You Can't See".

