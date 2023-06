Odbjeglom kraljevskom paru više ništa ne ide kako su zamislili, evo što su im savjetovali stručnjaci za odnose s javnošću!

Iako je podcast Meghan Markle bio pri vrhu slušanosti na top ljestvicama Spotifyja, a ovom odbjeglom kraljevskom paru ništa više ne kreće za rukom kako su planirali. Stručnjaci za odnose s javnošću sada su im dali i savjete što napraviti dalje.

Prošli je tjedan objavljeno da se druga sezona podcasta Meghan Markle ''Archetypes'' neće snimati. Ovaj postupak bio je samo još jedan dodatan dokaz da odbjeglom kraljevskom paru više skoro ništa ne ide niz dlaku, a ni sa svojim dokumentarcem nisu uspjeli okrenuti svijet protiv kraljevske obitelji.

Obzirom na sve što su plasirali u medije posljednjih nekoliko mjeseci, princ Harry i Meghan Markle skupili su dosta negativnih komentara javnosti, a iz toga proizlazi i veliki novčani gubitak poznatog para.

Obzirom na njihov trenutni loš imidž, nekoliko stručnjaka za odnose s javnošću dali su im svoje savjete kako poboljšati mišljenje javnosti.

''Mislim da je za Meghan i Harryja vrijeme da prestanu istraživati njihov odnos s kraljevskom obitelji i vrijeme je da izgrade brend koji je vjerodostojan i dugovječan. Ako pogledate dugačak popis moćnih igrača u svijetu slavnih, vrijeme je da oponašaju uspjeh obitelji Beckham, Kardashian, Rihanne, Gwyneth, J.Lo i tako dalje. Mogu li oni to učiniti? Nisam potpuno siguran jer svi gore navedeni imaju talenta i neumorno su radili da dođu tu gdje jesu. Meghan i Harry nisu i ovo bi mogla biti njihova propast'', smatra Nick Ede, ekspert za brendove i kulturu.

''Meghanin Tig mogao bi biti novi hit i mislim da kad jednom aktiviraju svoje društvene mreže i počnu komunicirati sa svojim obožavateljima kao što to čini Victoria Beckham, tada mogu biti sila na koju treba računati'', dodaje.

''Njihov životni stil je skup za održavanje pa sam siguran da će tražiti mnogo ponuda brendova koji se temelje na modi, ljepoti i životnom stilu gdje se može brzo zaraditi veliki novac'', zaključio je.

''S moje pozicije ovo su nevjerojatno zanimljiva vremena za njih. Za Meghan ostaje svijetla budućnost ako krene putem životnog stila - ona to može. Ali Harry nije David Beckham. Ono što ih čini privlačnima jest da su vrijedni mamac za klikove, ali s druge strane to im ne dopušta kontrolu nad pričom. Stoga kakva je tu uloga za Harryja? On nije ikona stila, on nije George Clooney, on je stvoren sa svrhom. Moraju utvrditi što je njihov brend'', govori vlasnik jedne PR agencije Mark Borkowski.

''Pretpostavljam da je posljednji dio izjave ''Go Big or Go Home'' težak kada nemate jasno definiran dom u koji se možete vratiti nakon takvih dramatičnih otkrića i optužbi na račun vaše šire obitelji. Harry i Meghan i dalje su velika privlačnost, što dulje budu tihi, to će biti više interesa za ono što će sljedeće reći i učiniti, a to im predstavlja još jednu veliku plaću'', smatra Andy Barr.

''Meghanine su perspektive svjetlije. Priča se da bi druga platforma mogla preuzeti podcast ''Archetypes'', a ona uvijek ima svoju glumačku karijeru na koju se može osloniti. Par živi kratkom vožnjom od Hollywooda i Meghanin profil trebao bi je učiniti privlačnom metom za casting redatelje. Međutim, nije jasno koliko je spremna govoriti scenaristički dijalog, a ne svoju istinu, i trebala bi očekivati sporedne, a ne glavne uloge u početku'', smatra Jack Izzard, izvršni direktor Rhizome Medie.

A javnosti sada ostaje na čekanje vidjeti hoće li Meghan potegnuti staro znanje ili će par naći novu ideju za zaradu i skupljanje simpatija javnosti.

