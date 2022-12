Omiljeni Chandler objasnio zašto ne može pogledati ni jednu epizodu "Prijatelja", a razlog slama srca

Matthew Perry otkrio je zbog čega ne može gledati epizode popularne serije "Prijatelji", a razlog nije nimalo lak.

Prošlo je gotovo 30 godina od prve epizode "Prijatelja", a glumac Matthew Perry ispričao je zbog čega nikad nije pogledao niti jednu epizodu.

Otkrio je kako svoju seriju ne može gledati zbog ovisnosti koja je započela baš u vrijeme snimanja i s kojom se borio gotovo čitav život.

"Nisam gledao seriju jer bih samo morao ponavljati 'alkohol, opijati, kokain'. Mogao bih za svaku sezonu reći što sam tada koristio i zato je ne želim gledati. To je sve što vidim", rekao je.

Dok je pred kamerama otkrivao detalje, počeo je plakati...

"U jednom trenutku toliko sam se tresao da sam, ako sam se htio pomjeriti samo od police s knjigama do stola, morao to učiniti oslanjajući se o nešto. Otišlo je toliko daleko. Znate, ono zbog čega se uvijek se uvijek rasplačem je činjenica da ovo nije pošteno. Nije pošteno da sam ja morao prolaziti kroz ovu bolest dok ostatak ekipe nije. Oni su dobili sve što i ja, ali samo sam se ja morao boriti protiv ove stvari, i još uvijek to činim", ispričao je kroz suze.

Prisjetimo se, Od 1997. godine pa nadalje glumac je čak 15 puta bio na odvikavanju, a u svojim je memoarima također otkrio da je 2018. godine bio nadomak smrti nakon što mu je debelo crijevo puklo zbog ovisnosti, jer su mu liječnici dali tek dva posto šanse za život nakon što je bio priključen na aparate.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte emotivnu proslavu Blanke Vlašić nakon pobjede Hrvatske, zna se na koga je bila najponosnija!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Prekrasna djevojka Lovre Majera ukrala je poglede u Katru, a zaljubljeni nogometaš odmah nakon utakmice otrčao je do nje!