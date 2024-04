Simpatičnom Zagrepčaninu je pitanje o bosanskoj obitelji iz popularne serije donijelo početničku sreću, znate li vi odgovor oko kojeg on nije dvojio?

Marko Orešković je kviz Joker napustio s nula eura, ali itekako se dobro zabavio, što mu je bio i cilj.

Simpatični natjecatelj Marko Orešković iz Zagreba okušao se u kviz ''Joker'', u koji se došao prvenstveno zabaviti, a to mu je i pošlo za rukom. Nažalost, svoje je sudjelovanje završio s nula eura, pa nije osvojio nikakvu nagradu.

Presudila su mu četiri pitanja na koja nije znao odgovor ostao je i bez raspoloživih jokera, ali i iznosa koji je dosegnuo.

Sreća ga je pratila na prvim pitanjima, a među njima je bilo i ono o poznatoj bosanskoj obitelji iz popularne televizijske serije.

Kako se zvao lik kojeg je Mustafa Nadarević glumio u seriji 'Lud, zbunjen, normalan'? A) Damir Fazlinović B) Faruk Fazlinović C) Izet Fazlinović D) Samir Fazlinović

Marko je gledao seriju te je znao da je točan odgovor C.

Ovom zaljubljeniku u sport posrećilo se i kad je na red došlo sportsko pitanje: Koje od sljedećih natjecanja hrvatska rukometna reprezentacija nikada nije osvojila? A) Olimpijske igre B) Svjetsko prvenstvo C) Europsko prvenstvo D) Mediteranske igre

Točan odgovor na ovo pitanje skrivao se iza opcije C) Europsko prvenstvo.

Posljednji joker Marko je potrošio na desetom pitanju, pa kad je na red došlo 11. pogađao je, ali bezuspješno: Koji je književni klasik prva knjiga u potpunosti prevedena na jezik emojija, emotikana na mobitelu? A) Posljednji Mohikanac B) Kome zvono zvoni C) Moby Dick D) Starac i more Marko se odlučio za odgovor B, međutim točan je odgovor C.

Posljednje i odlučujuće pitanje u kvizu glasilo je Gdje nastaju prve cipele s visokom petom, napravljene u 10. stoljeću za muškarce, za lakše jahanje konja, ili ukratko – odakle potječe štikla? A) Kini B) Perziji C) Francuskoj ili D) Turskoj .

Marko je zaključao odgovor D) Turskoj, no točan odgovor bio je B) Perziji, pa je pao na nultu poziciju i kviz napustio s nula eura.

