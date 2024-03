Isplivao pomalo bizarni video Marka Zuckerberga s proslave vjenčanja godine, evo čemu se to nikako nije mogao nadiviti!

Mark Zuckerberg i Priscilla Chan bili su jedni od gostiju zabave povodom vjenčanja Ananta Ambanija i Radhike Merchant, a čini se da su i ostali bez teksta viđenom raskoši.

Osnivač facebooka Mark Zuckerberg i njegova supruga Priscilla Chan smiljeni su kako se dive satu Ananta Ambanija vrijednom milijun dolara tijekom raskošne zabave prije njegova vjenčanja, koju je kći bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, Ivanka Trump opisala očaravajućom, a koja se odvijala samo nekoliko metara od nekih od najsiromašnijih indijskih sirotinjskih četvrti.

To su samo neki od detalja zabave uoči srpanjskog vjenčanja 28-godišnjeg indijskog milijardera Ambanija, koja je održana u kući njegovih roditelja u Jamnagaru i koštala je oko 152 milijuna dolara.

"Znate da nikad nisam stvarno želio sat, ali nakon što sam vidio ovaj, pomislio sam 'satovi su cool', rekao je izvršni direktor Mete Zuckerberg u pomalo bizarnom videu snimljenom na raskošnom vjenčanju dok se njegova supruga našalila da bi ona i možda željela isti.

Video koji je na platformi X objavila indijska glumica Radhika Chaudhary prikazuje par kako očarano gleda u sat dok su se družili s ostalim gostima na zabavi koju su vodili Ambani i njegova zaručnica Radhika Merchant, a na čijem su se VIP popisu gostiju našli iBill Gates i Hillary Clinton. Sat je samo jedan od nekoliko u Anantovih vlasništvu, a koje je izradio ekskluzivni urar Richard Mille.

