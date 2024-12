Maja Šuput pjevala do zore, a onda joj je i Bloom priredio show sa Svetim Nikolom, snimka je pravi hit!

Bloom Tatarinov bio je oduševljen kada je vidio poklon koji mu je donio Sveti Nikola, a Maja je snimku objavila na društvenim mrežama.

Naša pjevačica Maja Šuput na društvenim mrežama često podijeli snimke i fotografije iz privatnog života, a njezini obožavatelji oduševe se svaki put kada vide njezinog sina Blooma u novim dogodovštinama. Maja je sada otkrila što je Bloom dobio od Svetog Nikole.

''To što sam pjevala do zore, naravno, nikom ništa jer Sv. Nikola je bio noćas kod nas doma'', napisala je uz snimku malenog Blooma koji traži poklon te na Instagram Storyju pokazala da se to događalo u sedam sati ujutro.

Maja je sina pitala je li dobio i šibu ili je bio toliko dobar da je dobio samo poklon.

''Da, bio sam ja dobar. Nisam dobio šibu, samo poklon. Mora se ovo igrati'', rekao je Bloom.

''Idemo odmah u sedam ujutro u igru'', rekla je Maja, a zatim objavila i preslatku snimku na kojoj se Bloom zahvaljuje Svetom Nikoli na poklonu.

