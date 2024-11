Šuput otkrila što se zapravo dogodilo s Instagram profilom: ''Nisu mi hakirali, tu su igrale neke druge veze...''

Najnoviji video u kojem Bloom, sin Maje Šuput, emotivno pjeva, osvojio je simpatije mnogih i prikupio gotovo milijun pregleda. Mama Maja otkrila nam je i koliko Bloom ima cura, ali i kako je uspjela vratiti hakirani Instagram profil, za što je povukla brojne veze i poznanstva. S Majom je razgovarao naš Davor Garić.

Bloom je postao svjestan svega, sve ga zanima, priča na veliko... Još malo pa vrtić, škola, fakultet!

''Super nam je s njim. Mi kažemo da priča na moju mamu jer moja mama priča možda najviše na svijetu. On je pokupio to od moje mame, on se ne gasi. Nekad bude ''pa je l' možeš odahnut minutu?''. Ne zaustavlja se, ali opet to je toliko zanimljivo i djeca te nekad iznenade s tim glupostima. Stvarno kažu što ti ni ne misliš da on to zna, da to može izgovorit, jednostavno bude smiješno. Kako je on dobar čovjek, vidiš na njemu da je veseljak, tako da uglavnom govori lijepe stvari. Ne iznenađuje ružnim.''

I ne ide od mame ako ne pošalje pusu!

''Da, da, šaljemo si stalno. Stalno imamo ''volim te'', puse i tako. On je riba po horoskopu, pa kažu ljudi da je to zato!''

Koliko cura promijeni dnevno?

''Jako puno! Ali baš jako puno....stalno kupujem poklone! Ne znam, je l' ljudi znaju da to košta!''

Koliki je šok doživjela od 1 do 10 kad joj ti hakirali Instagram?

''100! Nisu mi hakirali na kraju, nego mi je Instagram ugasio Instagram. Nisam znala naravno jer nije došla nikakva poruka, nego je samo nestalo. Onda sam okrenula nebo i zemlju da to vratim. Nisam dobila objašnjenje od njih, ali sam dobila za tri i pol dana nazad uz raznorazne pomoći veze i poznanstva. Al nije bilo samo ''Dragi Instagram, bit ću dobra cura ako mi vratite...'' Ne ide to tako. Tu su se igrale neke druge veze.''

Uskoro dolazi sv. Nikola. Zaslužuje li Maja šibu ili neki lijepi poklon?

''Pa nisam nikad dobila ni poklon ni šibu. Kad sam bila mala, da, ali sad pod ove stare dane ne. Sad bi možda čak i šiba bila zgodnija…'' smije se.

Ispričala je i kako joj je bilo na odmoru u Africi.

''Je, izgledalo je filmski i bilo je. Mi volimo lijepa putovanja i dugačka i daleka. Toliko sam se vratila s puno dojmova. Raznorazna sjećanja me puknu...tamo je bio lav, tu je iskočio leopard! Bilo je baš jako intenzivno!''

A Bloom se vratio kući i bez slona, bez aligatora, ni slona nije dobio!

''Je, dobio je plišanog, na njegovu žalost! On je za sve . ''Mama, možemo li uzei kući?'' Jer on inače i sve ljude zove kući. Dijete ide po kvartu i sve zove kući. Dijete je vrlo socijalno, ali i prema životinjama je takav: ''Dođi, lav, idemo doma!''

Ovih dana glavna vijest bilo je šišanje Blooma.

''Moram priznat i meni je čudno! Ja kad sam ga vidjela, stvarno je bilo... Dobro mu stoji. Sladak je. Sad je dečko. Sad kao da je dobio koju godinu, a ne samo prostora na glavi.''

Za Novu godinu Maja nastupa u Istri. Kakav show priprema?

''Mi smo već prošle godine svirali u Savudriji, i toliko je bilo dobro da su nas odmah uzeli za ovu godinu! Ali ne samo to, mi sviramo i 01.01. Bit će fora i bit će jako lijepo za Instagram!''

