Šuput objavila video nestašnog Blooma u restoranu pa sve nasmijala do suza: "Zna i mali da je panceta najzdravija!''

Maja Šuput na profilu na Instagramu objavila je video sa sinom Bloomom koji se našao u nezgodnoj situaciji, pa sve nasmijala do suza.

Maja Šuput Praznik rada provela je u Istri sa suprugom Nenadom Tatarinovom i njihovim sinom Bloomom, koji je i tamo bio glavna zvijezda, pogotovo nakon nestašnog poteza koji je izveo.

Maja je na svom profilu na Instagramu objavila video u kojem Bloom iz frižidera jednog restorana sam važno uzima pancetu, a pritom je nogicom udario u njega, zbog čega je jedan metalni dio pao na pod.

"Nego, kako ste vi proveli Prvi maj?" napisala je Maja uz urnebesni video.

"Ja kad u tri ujutro pospan kopam po frižideru pa pobacam sve", "Zna dijete što valja. Malo se stresao kad je lupilo, ali pancetu ne pušta", "Zna i mali da je panceta najzdravija", "Ljubav mala, kako on hoće popraviti frižider", "Hahaha, ali kad skuži da je palo, obožavam", "Haha, ovo je baš fora, mali je opasan! Ma nek' dijete jede, nasmijao me do suza", "Zna dijete što valja, slatkiš mali", "Događa se i najboljima", dio je komentara Majinih pratitelja koji su se nasmijali do suza.

Maja je nedavno na Instagramu objavila fotografiju s Fabijanom Pavlom Medvešekom, Davorom Bilmanom i Martinom Tomčić, koje gledamo u ulogama članova žirija showa "Supertalent" Nove TV, a s kojima se ponovno našla na okupu.

"Najjača ekipa ponovno na okupu. Kujemo planove za novu sezonu Supertalenta i jeeedvaaaa čekamo početak snimanja. Prijave za audicije su u tijeku pa ako još niste, imate još malo vremena", napisala je Maja tada uz objavu.

