Šuput prije 15 godina: U vrućim hlačicama i s frizurom drugačijom nego danas privlačila pažnju!

Maja Šuput je 2008. godine sudjelovala na snimanju jednog promotivnog spota, a sada se pojavila fotografija koja je podsjetila kako je tada izgledala.

Maja Šuput je od prvih dana svoje glazbene karijere znala napraviti dobar show i zabaviti sve oko sebe, a tako je bilo i na snimanju promotivnog spota za Hrvatski radijski festival davne 2008. godine.

Pogledaj i ovo poznati hrvati na jednom mjestu Izabel Kovačić zasjala u izlasku na kakve rijetko odlazi, a Nina Badrić otkrila zašto je prijatelji zezaju!

Rasplesana Maja pojavila se na pozornici Tvornice kulture u Zagrebu u vrućim hlačicama i rezanoj majici s volanima, a imala je i upečatljivu afrofrizuru kojom je plijenila dodatnu pažnju.

Kako je Maja tada izgledala prisjetite se u našoj galeriji.

Ovih dana u javnosti su se pojavile i fotografije Majina supruga Nenada Tatarinova kojeg je upoznala 2017. godine. On je u to vrijeme bio generalni direktor jednog resorta u Šibeniku, u kojem su se on i Maja i upoznali, a tada je njegovao čist izgled bez brade i s crnom ošišanom kosom. U svom resortu pozirao je i za neke fotografije na kojima je nosio odijelo i mokasine, a vidljivo je kako je i tada držao do svojeg fizičkog izgleda i odjevnih kombinacija kao i danas, i baš poput svoje poznate supruge.

Ona je jednom prilikom ispričala kako je izgledao njihov prvi susret.

''Nenad je bio direktor hotela u Šibeniku, jednog novog, a ja kao hotelijer po struci i valjda najveći putnik na svijetu, čim čujem da se otvorio novi hotel, a da je super, tražim da tamo spavam. Kako svaki vikend pjevam, uvijek pikiram neki hotel. Ja sam baš stvarno jako opsjednuta hotelima'', otkrila je Maja u jednom intervjuu za Happy FM.

''Naravno da ga nisam uopće doživjela jer me svaki put netko dođe pozdraviti, nego je nevjerojatno dobro mirisao. Nisam znala tko me došao pozdraviti i pitam na recepciji tko je gospodin koji me pozdravio. Kažu oni da je to direktor hotela. Bože, što čovjek dobro miriše'', pričala je.

''Poslao je bocu pjenušca pa smo tad već i popili kavu, ali u društvu, nikad sami. Stvarno se čovjek nikad nije upucavao'', rekla je te otkrila kada se dogodila kemija.

Maja je vijest o njihovoj ljubavi objavila u studenom iste godine i nakon samo pet mjeseci vezi Nenad ju je zaprosio na Maldivima. Par je uplovio u bračnu luku u svibnju 2019., a 2021. godine rodio im se i sinčić Bloom, kojeg Hrvatska obožava te je pravi hit na društvenim mrežama.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Slavonka bujnih grudi opet žari i pali, raskošni dekolte ovaj put je izbacila u haljini s prorezima

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Sestra Jelene Rozge prvi put snimljena u javnosti, malo tko zna kako izgleda jer se ne voli pokazivati: "Ona je potpuno drugi tip"