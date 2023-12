Zaprosio ju je u posljednjim trenucima njezinog života, a tek 10 godina kasnije skupio je snage za potez koji mu je bio baš težak

Ljubavna priča Ryana O'Neala i Farrah Fawcett jedna je od legendarnih holivudskih priča, a oni su slovili kao jedan od it parova glumačkog svijeta.

Vijest o smrti legendarnog američkog glumca Ryana O'Neala rastužila je glumački svijet i njegove obožavatelje od kojih su se mnogi prisjetili njegove ljubavne priče s glumicom Farrah Fawcett, koja je trajala više od 25 godina, a bila je puna uspona i padova.

Farahh je nažalost preminula 2009. godine, a on je tek deset godina kasnije skupio snage da progovori o njihovoj ljubavi koja je trajala više od 25 godina.

"Nije bilo dana da je nisam volio", priznao je tada glumac za magazin People.

Par koji je izazivao divljenje gdje god bi se zajedno pojavili, upoznali su se i zaljubili još davne 1979. godine, kada je ona bila u braku s glumcem Leejem Majorsom. No sudbina je uzela stvar u svoje ruke i to u trenutku kada je Lee zamolio tada svog dobrog prijatelja Ryana da provjeri kako je Farrah dok je on bio na jednom od svojih snimanja, a sve ostalo je povijest.

Zvijezde "Ljubavne priče" i "Charliejevih anđela" uskoro su bili jedan od najpopularnijih holivudskih it parova, a 1985. godine postali su roditelji dječaka Redmonda. Njihov je odnos ponekad bio opisivan kao buran, dijelom zbog njegove reputacije ženskaroša i nepredividljive naravi, ali kemija između njih i privlačnost bile su jače od svega.

"Ryan je bio ljubav njezinog života. Mislim da nije bila sretna bez njega u životu. Borili su se i voljeli sa strašću. Nikada im zajedno nije bilo dosadno", izjavila je Farrahina bliska prijateljica Sylvia Dorsey jednom prilikom.

1997. godine odlučili su se razdvojiti nakon 18 godina zajedničkog života i to nakon što ga je Farrah uhvatila u krevetu s glumicom Leslie Stefanson, ali pomirili su se četiri godina kasnije nakon što je Ryanu dijagnosticirana leukemija pa se Farrah odlučila brinuti za njega.

"Ponekad mi slomi srce, no zaslužan je i zbog činjenice da imam više samopouzdanja", rekla je glumica jednom prilikom.

No sudbina je ponovno uzela stvar u svoje ruke i izmiješala karte, pa je Farrah 2006. godine dijagnosticiran karcinom debelog crijeva. Ryan je bio pokraj nje tijekom posljednjih tjedana koje je provela u bolničkom krevetu, gdje joj je konačno predložio da se vjenčaju.

"Mislim da bi se vjenčali da je preživjela, jer ju je zaprosio i rekla mu je da. Ali nažalost, nije se uspjela izboriti za život. Imali su jako čvrstu i duboku vezu. Bez obzira na sve što zajedno prošli, uspone i padove, on je bio taj kojeg je željela pokraj sebe", rekla je njezina prijateljica Alana Stewart.

Farrah je preminula dok ju je Ryan držao za ruku 25. lipnja 2009. godine.

