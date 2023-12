Legendarni Ryan O'Neal preminuo u dobi od 82 godine, njegov neutješni sin potvrdio vijest: "Uvijek je bio moj heroj"

Ryan O'Neal preminuo je u 83. godini, a uzrok smrti zasad nije poznat.

Hollywoodski glumac Ryan O'Neal preminuo je u dobi od 82 godine, a tužnu je vijest potvrdio i medijima obznanio njegov sin Patrick O'Neal na svom profilu na Instagramu.

"Dakle, ovo je najteža stvar koju sam ikad imao za reći, ali evo nas. Moj tata je danas mirno preminuo, sa svojim timom punim ljubavi koji ga je podržavao i volio kao što bi on nas. Ovo je jako teško za moju suprugu Summer i mene, ali podijelit ću s vama neke osjećaje da vam dam dojam o tome koliko je on sjajan čovjek.

Moj otac Ryan O'Neal uvijek je bio moj heroj. Ugledao sam se na njega i uvijek je bio veći od života. Kad sam rođen 1967. moj je otac već bio TV zvijezda Peyton Placea. Tamo je upoznao moju mamu Leigh Taylor-Young, a oko 9 mjeseci kasnije (najmanje noć ili dva spoja) rođena sam ja. Moj tata postao je međunarodna filmska zvijezda s Ljubavnom pričom početkom 1970-ih, desetljeće koje je potpuno rasturio glumeći u filmovima kao što su Paper Moon, Barry Lyndon, A Bridge Too Far, The Main Event i The Driver. On je holivudska legenda. Točka. Nagli rast imena Ryan može se pratiti unazad do mog oca. To je činjenica. Bio je Rodney Harrington na Peyton Placeu 3 dana u tjednu (glumio je u 500 emisija tijekom 5 godina), a onda je, naravno, ime Ryan doseglo vrhunac nakon Love Story (film koji je spasio Paramount Studios i mom tati donio zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu), napisao je Patrick na svom profilu na Instagramu.

Zasad nije otkriven uzrok smrti, ali Ryan je imao dosta zdravstvenih problema, uključujući dijagnozu raka prostate 2012., dok mu je 2001. godine bila dijagnosticirana kronična leukemija.

Ryan je bio nominiran za Oscara i Zlatni globus, a bio je poznat i po ljubavnoj vezi s glumicom Farrah Fawcett koju su nekoliko puta prekidali i obnavljali, a njihova je veza potrajala tri desetljeća.

Fawcett je preminula od raka u dobi od 62 godine 2009. godine, a 1985. godine dobili su sina Redmonda O'Neala.

Ryan ima još troje odrasle djece sina Griffina, kći Tatum i sina Redmonda.

Ryan je bio jedan od najpopularnijih glumaca 70-ih godina, a neki od filmova u kojima je ostvario najzapaženije uloge su "Paper Moon", "What's Up, Doc?", "The Driver" i drugima.