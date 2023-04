Kraljica Elizabeta hladno je odbila molbu svojeg omiljenog ujaka na samrti: "Rekla mu je ne, čak i tog tužnog dana"

Dokumentarni film "The Real Crown: Inside the House of Windsor" donosi detalje o odnosu pokojne kraljice Elizabete i njezina ujaka Edwarda VIII.

Novi dokumentarni film "The Real Crown: Inside the House of Windsor" o članovima britanske kraljevske obitelji donosi dosad nepoznate detalje o njihovim životima, između ostalog i kako je kraljica Elizabeta svojem omiljenom ujaku, vojvodi od Windsora, uskratila posljednju želju na njegovoj samrti.

U dobi od 46 godina, Elizabeta II. posjetila je ujaka Edwarda VIII. u njegovu domu u Parizu, u kojem je živio sa suprugom Wallis Simpson, samo deset dana prije njegove smrti, te odbila njegov zahtjev da joj dodijeli titulu njezina visočanstva.

Edward, koji je preminuo 1972. godine, odrekao se prijestolja 1936. godine iz ljubavi prema razvedenoj američkoj glumici Wallis, što je bio jedan od najvećih skandala koji je potresao britansku javnost.

"Bio je užasno bolestan, užasno mršav, uopće nije jeo. Vojvoda je bio jako, jako zabrinut zbog toga kako izgleda, ali je inzistirao na tome da sjedi uspravno na stolici, a ne u krevetu, i da nosi odjeću koja će sakriti sve cijevi na koje je bio spojen. I kraljica mu je rekla ne kao odgovor na njegovu molbu. Rekla mu je ne, čak i tog tužnog dana. To mu je, znate, slomilo srce", ispričala je u filmu medicinska sestra Julie Alexander, koja se brinula o njemu.

Edwardova veza s Wallis, koja je inače iza sebe imala dva propala braka prije nego što je započela vezu s njim, bila je veliki skandal u Velikoj Britaniji. Par se vjenčao u Francuskoj godinu dana nakon što je on abdicirao, a iako je dobila titulu vojvotkinje od Windsora, Wallis nikada nije smjela koristiti titulu njezino visočanstvo. U intervjuu za BBC 1970. godine progovorila je o tome je li ikada požalila što se udala za bivšega kralja.

"Naravno, žalim zbog nekih stvari. Voljela bih da su neke stvari bile drugačije, ali sam jako sretna. Trebala sam se samo naučiti živjeti s time", komentirala je onda.

Za Wallis su govorili kako nije prikladan odabir za suprugu kralja jer se dvaput udavala prije nego što se zaljubila u Edwarda VIII. Kraljevski par živio je na relaciji Pariz - New York i bili su poznati po čestim tulumima koje su organizirali u svojim domovima na svim krajevima svijeta. Bivši kralj preminuo je 1971. godine od posljedica raka grla, a nakon njegove smrti Wallis se rijetko pojavljivala u javnosti. Preminula je u dobi od 89 godina, a britanska kraljevska obitelj dopustila je da je pokopaju pored njezina supruga u Windsoru.

Edwardova abdikacija smatrana je sebičnim i neodgovornim činom, odbacivanjem kraljevske dužnosti. Njegov nasljednik i brat, kralj George VI., pokušao je od monarhije stvoriti upravo suprotno - instituciju koja ima odgovornost prema građanima, a taj je smjer nastavila i njegova kći, pokojna kraljica Elizabeta II., koja je preuzela tron nakon očeve smrti.

