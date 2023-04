Slavna Splićanka 2000-ih bila je jedno od najpoznatijih lica domaće scene, a danas živi daleko od očiju javnosti

Luka i Petra Nižetić 2000-ih godina su plijenili pažnju na svim javnim događanjima na kojima su se pojavili, a mi smo se prisjetili kako su izgledali 2007. godine.

Naš pjevač Luka Nižetić i njegova sestra Petra oduvijek su bili poznati po čestim promjenama imidža, a u javnosti su se sada pojavile fotografije koje pokazuju kako su izgledali na početku njihovih karijera.

Snimljene su davne 2007. godine na humanitarnoj aukciji za izgradnju igrališta za djecu oboljelu od cerebralne paralize, gdje su se slavni brat i sestra družili s pjevačicom Lanom Jurčević, a na njima ih nije baš lako prepoznati. Luka je tada imao kratku dječačku frizuru, baš kao i Petra čija je kosa tada bila platinaste nijanse.

Luku su isprva svi znali kao mlađeg brata Petre Nižetić koja je do tada već bila dobro poznato televizijsko lice, no nije mu trebalo dugo da se makne iz sjene svoje slavnije sestre. Nakon što je 2006. s Lanom Jurčević snimio duet "Prava ljubav", koji je osvojio vrhove domaćih glazbenih ljestvica, svi su saznali tko je Luka, a godinu dana kasnije ponovno je pokušao izboriti odlazak na Eurosong s pjesmom "Pusti me u san".

Od tada je Luka izmijenio razne frizure, a nakon što je dugo vremena imao dužu kosu, nedavno ju je odlučio skratiti. Tijekom godina se doveo i u top formu i danas s razlogom slovi kao jedan od najzgodnijih Hrvata, a svoje mišićavo tijelo ukrasio je i brojnim tetovažama. Njegova karijera nastavila je cvasti, a iza njega je posebno uspješna godina u kojoj je pobrao brojne glazbene nagrade te je pobijedio i na Splitskom festivalu s prigodnom pjesmom "Kad se rodiš usrid Splita".

Petra je nekoliko posljednjih godina živjela u Americi, točnije San Franciscu, no prije dvije godine se s obitelji vratila u Hrvatsku, a tu je rodila i svoje drugo dijete. Petra sa suprugom Franom Mastelićem i njihovim sinovima Jozom i Milom žive u selu Brnaze kod Sinja, kako je pisala Gloria.hr.

Par je u braku od 2016. godine, a bračne zavjete izrekli su u Splitu. Bivša se voditeljica upravo zbog supruga preselila na drugi kraj svijeta, ali čini se da i za njih vrijedi poznata uzrečica - kod kuće je najljepše.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 inMagazin Sjećate se našeg poznatog voditelja Ivice Kovačevića? Život mu se 2007. u potpunosti promijenio, a više se tako i ne zove!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša najseksi novinarka izbacila bujni dekolte u badiću na jedno rame, pogledajte zašto joj svi pišu da je ljepotica!