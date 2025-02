Riješen misterij! Zna se što je Kolinda Grabar-Kitarović ponijela u vrećici na inauguraciju

Kolinda Grabar-Kitarović na inauguraciju Zorana Milanovića stigla je u crnim balerinkama koje je kasnije zamijenila bijelim štiklama.

Bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, stigla je na inauguraciju Zorana Milanovića u crnom kaputu i balerinkama.

No, svi su primijetili kako je u rukama nosila vrećicu, pa su se pitali što bi unutra moglo biti. A s obzirom na fotografije s inauguracije, sada se zna da je bivša predsjednica ondje nosila štikle kojima je zamijenila balerinke pa je tako u Ured predsjednika stigla u bijelim potpeticama.

Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: Lana Slivar Dominic/HINA/POOL

Ispod crnog kaputa nosila je i elegantnu bijelu haljinu.

Naša dizajnerica Matija Vuica u inauguracijskom specijalu Nove TV komentirala je Kolindinu vrećicu.

''Mislim da će ovo teško biti zasjeniti. Svi smo se začudili što ima u ruci, a onda smo se svi složili da ona ima vrećicu da presvuće cipele. Pa ne bi li to trebalo napraviti u automobilu jer se sve snima. Je li to možda napravljeno ''ja to mogu i ovako'', ili je to zaboravila ili ju baš briga'', rekla je Matija i dodala da je riječ o maloj razdaljini koju je Kolinda trebala prijeći u visokim petama.

Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Luka Stanzl/Pixsell

