Sve što trebate znati o klapi koja je izvela himnu na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića

Klapa "Sveti Juraj" nastupila je na inauguraciji Zorana Milanovića i izborom pjesama oduševila sve prisutne osobe, a i gledatelje.

Održana je inauguracija predsjednika Zorana Milanovića, a hrvatsku himnu te neke od najljepših domoljubnih pjesama izvela je Klapa ''Sveti Juraj'' Hrvatske ratne mornarice.

"Velika je čast Klapi HRM-a da smo osobni izbor predsjednika Republike, gospodina Zorana Milanovića, za izvedbu himne 'Lijepa naša' na njegovoj inauguraciji. Zaista je to potvrda da to što mi radimo se sviđa ne samo predsjedniku Republike nego i cijelom timu u Uredu predsjednika'', izjavio je Marko Bralić, zapovjednik klape ''Sveti Juraj'', nedavno za In magazin.

"Ja vjerujem da je klapa HRM-a pjesmom itekako približila Hrvatsku vojsku i hrvatskog vojnika hrvatskom čovjeku. Mi smo ljudi iz naroda, mi smo hrvatski vojnici, živimo tu s vama. U hrvatskoj domovini, tu su naše obitelji i vi ste naši prijatelji i naš narod'', dodao je Bralić.

Klapa djeluje pod umjetničkim vodstvom prof. Dragice Bošnjak, prof. Vladana Vuletina i prof. Marija Božića. Pjevači klape su Hrvoslav Kužić, Stipe Botica, Ivica Kuzmanić, Marko Bralić, Darko Tranfić, Domagoj Žanić, Bruno Andrić, Goran Bralić, Jakov Šegvić i Dragan Popović. Zapovjednik klape je stožerni narednik Marko Bralić.

Klapa Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj" osnovana je 2001. godine u Raketnoj bazi HRM-a u Žrnovnici, a danas djeluje u sklopu Orkestra OSRH-a i nastupa prije svega na svečanim i protokolarnim događanjima državnih institucija Republike Hrvatske, ali i na braniteljskim, kulturnim, glazbenim i vjerskim manifestacijama.

U protekle 24 godine djelovanja klapa je nastupala na događanjima diljem Hrvatske, ali i svijeta. Povodom ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. klapa je nastupila na svečanosti podizanja hrvatske zastave ispred zgrade Europskog parlamenta u Strasbourgu, kao i na svečanosti u Vijeću Europe u Bruxellesu. Do danas je izdala više od 150 audiosnimki i videosnimki: od tradicionalnih dalmatinskih klapskih pjesama, preko napjeva svjetovnog i duhovnog karaktera do domoljubnih i modernih pjesama.

Klapa HRM-a "Sveti Juraj" dobitnica je brojnih priznanja i nagrada, a za album ''Plovit se mora'' u kategoriji najboljeg albuma pop-folklorne glazbe, izdanog povodom 20 godina osnivanja i rada, klapa je 2022. godine dobila i glazbenu nagradu Porin.

Iza njih su nastupi u Europskom parlamentu, svečane proslave i brojni koncerti, ali ovaj će biti upisan u njihovu karijeru zlatnim slovima. Posebno im je u sjećanju ostao i nastup pred papom Franjom.

"Nastupili smo pred Papom na općoj audijenciji i zapjevali 'Zdravo, Djevo, kraljice Hrvata' i onda je Papa zatražio i osobni susret sa svakim članom klape'', ispričao je Bralić.

Prema reakcijama javnosti, predsjednik je donio dobru odluku – Klapa "Sveti Juraj" ima brojne simpatije i potporu građana.

''To je potvrda da hrvatski narod voli to što radimo i da im se sviđa mornarička klapa iz Splita, taj naš opus. I kako kažu stihovi grupe Eni – 'Romantično srce mornara u bijelom odijelu'. Rekao bih da su u našoj klapi objedinjene vrijednosti našeg čovjeka'', zaključio je Marko Bralić.

Osim njih, na inauguraciji je nastupila i pobjednica Supertalenta Chriztel Renae Aceveda.

