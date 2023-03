Kate Middleton otkrila preslatki zahtjev koji princ Louis ima svaki dan nakon škole: "Moram to izbaciti iz sebe!"

Kate Middleton otkrila je detalj iz svog privatnog života, točnije kako njezin sin, princ Louis provodi vrijeme nakon što dođe kući iz škole.

Princeza Kate Middleton uz sve svoje kraljevske dužnosti koje svakodnevno mora obavljati pronalazi vremena za svoje troje djece i bavi se njima.

41-godišnja Kate u jednom od posljednjih intervjua ispričala je detalje njihove svakodnevice pa otkrila zanimljiv zahtjev koji princ Louis ima svaki dan nakon što dođe iz škole. Najmlađi princ pridružio se svojem starijem bratu Georgeu i sestri Charlotte u školi prošlog rujna, kada su svi zajedno započeli novu akademsku godinu, i to u školi Lambrook u Windsoru koju plaćaju 50 tisuća funti godišnje.

Nakon dugog dana među knjigama čini se da se četverogodišnji Louis mora malo osloboditi.

"Louis dolazi kući i govori da mora izbaciti energiju iz sebe", otkrila je Kate tijekom posjeta terapijskom vrtu u rehabilitacijskom centru u Walesu i tako otkrila da dječak voli provoditi vrijeme izvan kuće.

Govoreći o školi u emisiji "Lorraine" u rujnu prošle godine, kada su djeca započela akademsku godinu, urednica Sunday Timesa Roya Nikkhah rekla je da škola u Windsoru nudi drugačije obrazovno iskustvo u usporedbi s drugim londonskim školama.

"Cambridgeovi žele da njihova djeca imaju drugačiju vrstu školovanja. Ovdje je sasvim drugačije i sve je to dio velikog preseljenja u Windsor. To je nevjerojatna škola, drugačije organizirana. Veliki je naglasak na boravku na otvorenom, tamo su životinje, igralište za minigolf, paunovi koji se slobodno šetaju oko škole. To je vrlo posebna i lijepa škola u kojoj se djecu potiče da budu vani.

Sve je to dio plana Williama i Kate da njihova djeca budu vani i imaju normalniji život", izjavila je Roya tom prilikom.

"Svakog ponedjeljka svi naši učenici u pripremnoj školi imaju priliku da nadopune svoje znanje. Mogu birati između poljoprivrede, pčelarstva, šaha, brdskog biciklizma, mačevanja, džuda, snimanja filmova, ronjenja, skvoša, pisanja pjesama, mini masterchefa, baleta, stepa, jazza, golfa (na našem terenu s devet rupa), pola, izrade podcasta, šivanja, skijanja, plivanja, tenisa, pružanja prve pomoći, debatiranja i javnog nastupa", stoji na školskoj web-stranici.

