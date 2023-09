Roditelji su joj najbogatiji na svijetu, ali ona je sama morala raditi kućanske poslove i jedna stvar joj je bila dugo zabranjena, a evo kako danas živi!

Phoebe Gates najmlađa je kći milijardera Billa Gatesa i njegove bivše supruge Melinde i može se pohvaliti da je njezin život sve, samo ne običan.

Unatoč tome što potječe iz jednog od najbogatijih i najuspješnijih parova na planetu, Phoebe Gates odučila je da želi biti svoja i odvojiti se od svojih roditelja, milijardera i osnivača Microsofta, Billa Gatesa i njegove bivše supruge, filantropkinje, Melinde Gates - i učinila je upravo to.

U dobi od 21 godine Phoebe je kao studentica i ambiciozna dizajnerica već postigla mnogo i to u svijetu mode u kojem je istaknula svojim talentom pa je dosad primila pozivnice za željene revije na Tjednu mode u New Yorku i Parizu, elitne zabave i događaje koji vrve zvijezdama, s nekima je postala dobra prijateljica, baš kao i zvijezda društvenih medija, a uz sve to stažira za britanski Vogue.

I dok su neki uvjereni kako je ipak sve postigla zahvaljujući svom bogatom podrijetlu, Bill i Melinda neprestano inzistiraju na tome da su se potrudili da njihova djeca ostvare sama svoj uspjeh. Bill, čija se neto vrijednost procjenjuje na 107 milijardi dolara, u nekoliko je navrata izrazio strah da će njegova djeca postati izopačena zbog bogatstva, a jednom se zakleo da će iskoristiti svoje ogromno bogatstvo kako bi više pomogao siromašnima nego vlastitoj djeci.

Bivši supružnici Gates, koji su se razveli u svibnju 2021. godine nakon 27 godina braka, odgajali su djecu nastojeći im pružiti što normalnije djetinjstvo. Tjerali su ih da sami obavljaju kućanske poslove i nisu im dopuštali da imaju vlastite telefone sve dok nisu navršili 14 godina.

No unatoče tome, okruženje u kojem su odrastali je daleko od skromnog. Obitelj je živjela u vili vrijednoj 131 milijun dolara u Washingtonu, koja je imala sedam spavaonica, 24 kupaonice i šest kuhinja, kao i vlastitu umjetnu plažu, kućno kino, teretanu i sobu s trampolinom, a sada se čini da Phoebe i dalje živi prilično raskošnim životom, mnogo glamuroznijim nego prosječne studentice.Često odlazi na luksuzna putovanja diljem svijeta kojima se hvali na profilu na Instagramu na kojem ju prati više od 314 tisuća ljudi.

Osim Phoebe, Bill i Melinda su u braku dobili i kćer Jennifer te sina Roryja.

