Markantni zavodnik nikad nije prebolio smrt velike ljubavi koju je izgubio u kobnoj avionskoj nesreći

Ljubavna priča Clarka Gablea i Carole Lombard ostaje jedna od najpoznatijih i najtragičnijih u povijesti Hollywooda, simbolizirajući strastvenu ljubav prekinutu prerano.

Postoje ljubavi koje su bile blizu svom "sretnom kraju" do tragičnog trenutka kada su svi snovi naglo prekinuti. Jedna od takvih ljubavnih priča je i ona Clarka Gablea, jednog od najmarkatnijih glumaca 20. stoljeća, i Carole Lombard, talentirane glumice svoje generacije koja je poginula kada je imala tek 33 godine.

Njihova priča 1932. godine tijekom snimanja filma "No Man of Her Own", no u to vrijeme, oboje su bili u brakovima s drugim partnerima. Zajedničku priliku za ljubav dali su si tek nekoliko godina kasnije, nakon što su se ponovno sreli na jednom holivudskom događaju 1936. godine. Gable je tada bio u procesu razvoda od svoje druge supruge, Rie Langham, što je omogućilo da se njihova veza razvije bez većih prepreka. S druge strane, Lombard je već tri godine bila razvedena nakon što je raskinula brak s Williamom Powellom.

Vrlo brzo, par je postao omiljen u Hollywoodu, poznat po svojoj kemiji i zajedničkom smislu za humor. Svoju ljubav okrunili su 29. ožujka 1939. godine u Kingmanu, Arizoni, nakon što je Gable finalizirao razvod, a poslije su uživali u mirnom životu, daleko od holivudske vreve na ranču u Encinu.

Kada je SAD ušao u rat na strani Saveznika, brojne holivudske zvijezde priključile su se pokretu koji je promovirao financiranje rata prodajom ratnih obveznica. Među onima koji su se odazvali bila je i Lombard, koja je zajedno s majkom i Gableovim tajnikom za medije Ottom Winklerom bila u Indianapolisu. Na ovom skupu održanom u siječnju 1942. prodali su obveznice u vrijednosti 2 milijuna dolara, što bi danas bilo gotovo 39 milijuna dolara. Međutim, do svoje konačne stanice nije došla jer je njezin avion, s 19 putnika i tri člana posade udario u planinu Potosi. Svi, uključujući Lombard i 15 američkih vojnika su poginuli na licu mjesta.

Gable, poznat po ulogama markantnih zavodnika, ostao je neutješan kada je saznao vijest o smrti. Kasnije se oženio još dvaput, no tuga za Lombard je obilježila ostatak njegovog života, do smrti 1960. godine.

Njihova ljubavna priča ostaje jedna od najpoznatijih i najtragičnijih u povijesti Hollywooda, simbolizirajući strastvenu ljubav prekinutu prerano.

O nesretnoj ljubavi talijanske pjevačice Giorgije saznajte OVDJE.

Kralj Charles i kraljica Camilla čekali su preko tri desetljeća da ozakone svoju ljubav. Više o tome pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Naša influencerica obračunala se s hejterima koji su se okomili na njezine obline!

Pogledaji ovo Celebrity Idi Prester život je stao nakon što joj je sin završio u bolnici: ''Ništa drugo nije važno''

Pogledaji ovo Nekad i sad Iza širokog osmijeha ove posebne žene krije se velika tuga koju obilježava svakog travnja

Pogledaji ovo Celebrity Tužni prizori posljednjeg ispraćaja Žiže iz Opće opasnosti, prijatelji i obitelj zauvijek su se oprostili od njega