Pogledajte kako izgleda kći Branka Đurića: Ime je dobila po jogurtu, a na ovome je ocu najviše zahvalna!

Kći Branka Đurića krenula je očevim stopama, no kako ističe, zahvalna je na tome što joj se otac nikada nije miješao u karijeru.

Bosanskohercegovački glumac, redatelj i glazbenik Branko Đurić Đuro, osim bogate karijere, može se pohvaliti i svojom nasljednicom koja je prava ljepotica.

U pitanju je njegova 28-godišnja kći Zala, koju je dobio sa suprugom Tanjom Ribič, slovenskom glumicom i pjevačicom.

Zala je krenula očevim stopama, dok se i njegova druga kći Ela također bavi glumom. Osim Zale i Ele, Đurić ima i sina Filipa s bivšom suprugom Nevenom.

Priča o Zalinom imenu ima posebno značenje.

"Kada smo se zaljubili, nismo smjeli ni zamišljati zajednički život, ali smo ipak maštali o tome da ćemo imati dijete. U to vrijeme postojao je jogurt pod imenom Zala, i dogovorili smo da će se naša kći tako zvati. Imali smo poklopac tog jogurta skriven u liftu iza ogledala i svaki put kad bismo ga vidjeli, maštali smo o našoj Zali", rekla je Tanja Ribič jednom prilikom.

Zala je ranije govorila kako je zahvalna ocu što se nije miješao u njezine odluke.

"Tata mi najviše pomaže tako što se ne petlja jer želi da sama dođem do cilja. I meni je najvažniji put. Tata me nikad nije doveo ni na jednu audiciju, što je super! Sigurna sam da bi pomogao ako bih ga zamolila, ali to ne želim i to me jača. Jedva sam se progurala kroz najtežu gimnaziju u Ljubljani jer mi nije išla kemija, a ni drugi predmeti koje je trebalo učiti napamet. Umjetnost nije bila cijenjena. Svakog dana se zahvaljujem svemiru, svojoj hrabrosti i roditeljima koji su me doveli u New York da ostvarim svoj san", otkrila je Zala u jednom intervjuu.

