Amerikanci nakon ukidanja TikToka spas vide u ovom čovjeku: "Javilo mi se toliko milijardera..."

U Americi trenutno traje prava drama zbog ukidanja TikToka, a novonastala situacija rastužila je tisuće, ako ne i milijune influencera i TikTokera koji su zarađivali na spomenutoj platformi.

Samo nekoliko dana prije zabrane, mnogi Amerikanci masovno su slali poruke MrBeastu, YouTube zvijezdi s najviše pratitelja na svijetu, da ih spasi i kupi TikTok.

"U redu, dobro, kupit ću TikTok da ne bude zabranjen", napisao je šaljivo, no onda je kasnije dao naslutiti da ipak razmatra tu ideju.

"Ne šalim se, toliko mi se milijardera javilo otkako sam ovo objavio, vidjet ćemo možemo li ovo izvesti", napisao je na X-u te je kasnije još javio da trenutačno ništa ne može reći, a pratiteljima je poručio: "Ostanite s nama".

Unironically I’ve had so many billionaires reach out to me since I tweeted this, let’s see if we can pull this off 🙌🏻