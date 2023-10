Sin omiljenog Supermana nakon gubitka oca doživio je novu tragediju, a danas je očeva slika i preslika!

William Reeves najmlađi je sin pokojnog glumca Christophera Reevesa, a kojemu neodoljivo nalikuje.

Sin pokojnog američkog glumca i zvijezde filma "Superman" Christophera Reevea, William Reeve, izgleda poput njegove preslike, što je ovih dana još jednom pokazao na zvjezdanoj gala svečanosti Bring Change To Mind u New Yorku.

31-godišnji William, koji inače radi kao dopisnik ABC-ja, najmlađe je Christopherovo dijete, a gdje god da se pojavi privuče brojne znatiželjne poglede zahvaljujući svom izgledu. Na događanje je stigao sa svojom djevojkom Amandom Dubin držeći se zaljubljeno za ruke, čime je osvojio dodatne simpatije nježnijeg spola.

Fotografije pogledajte OVDJE.

William je jedino dijete Christophera i Dane Morosini s kojom se vjenčao 1992. godine i ostao u braku sve do njegove smrti 10. listopada 2004. godine. Prije nje je bio u vezi s Gae Exton, s kojom je dobio danas 43-godišnjeg sina Matthewa i 39-godišnju kći Alexandru.

Kad je Will imao samo tri godine, njegov je otac ostao paraliziran od vrata prema dolje nakon što je doživio nesreću na jahanju. Gotovo 10 godina nakon nesreće u kojoj mu je ozlijeđena leđna moždina, preminuo je u dobi od 52 godine zbog zatajenja srca kada je Willu bilo 11 godina. Uskoro se dogodila još jedna velika tragedija kada je Willova majka, Dana, preminula od posljedice borbe s rakom pluća kada je on imao 13 godina.

Will je danas član odbora Zaklade Christopher & Dana Reeve, zajedno s Matthewom i Alexandrom. Organizacija je posvećena liječenju ozljeda leđne moždine unaprjeđujući inovativna istraživanja i poboljšavajući kvalitetu života pojedinaca i obitelji pogođenih paralizom, stoji na njezinoj službenoj web stranici.

Will je u prošlosti govorio o svom odnosu s roditeljima i djetinjstvu, a razgovarao je o toj temi i tijekom intervjua za People's List na ABC-u 2016. godine.

"Oni su bili ljudi koji su mi rekli da ugasim TV, da pojedem svoju brokulu, da idem u krevet. Imao sam normalno djetinjstvo uz njih. Jasno mi je da nema svako dijete iskustvo da kada ode u trgovinu vidi svog tatu u časopisu na blagajni, ali… To je bilo sasvim normalno djetinjstvo. Činjenica da je tata bio paraliziran predstavljala je izazov jer nismo mogli biti spontani. To bi moglo biti teško, ali moji su roditelji učinili tako dobar posao ostajući vjerni svojim vrijednostima da se nikada nisam osjećao uskraćenim za normalno djetinjstvo, iako su moja iskustva, na prvi pogled, bila drugačija od druge djece moje dobi", izjavio je Will.

Također se prisjetio kako su on i otac uživali u sportu i kako ih je ljubav prema sportu povezivala.

"Oduvijek sam bio veliki ljubitelj sporta. Nikada nisam bio sjajan sportaš, ali uvijek bi me nagradio s gomilom komplimenata, što, gledajući unatrag, cijenim više od svega", priznao je.

Will je tom prilikom progovorio i o zakladi koju su osnovali njegovi roditelji.

"Razumijem koliko je njihova priča važna tolikom broju ljudi, a, naravno, važna je i meni i mojoj obitelji. Tata je bio opsjednut pronalaskom lijeka za ozljedu leđne moždine kako bi ponovno mogao hodati, istinski je vjerovao da hoće. To je ono što ga je održalo. Nadam se da roditelje činim ponosnima. Pokušavam to svaki dan i mislim da bi bili jako ponosni", otkrio je Will.

Christopher Reeve ostao je zapamćen po ulozi legendarnog superjunaka, Supermana, koje je utjelovio u filmovima "Superman" (1978.), "Superman II" (1980.), "Superman III" (1983.) i "Superman IV: Potraga za mirom" (1987). Također je glumio u drugim filmovima tijekom svoje karijere, poput onog s Jane Seymour u "Somewhere In Time" i drugima.

