Zbog nove transformacije ljepuškastog glumca nije lako prepoznati, pohvalio se da je jedan detalj ostao prirodan i njegov!

Jude Law našao se u ulozi kapetana Kuke u filmu "Petar Pan i Wendy", za koju se poprilično transformirao.

Britanski glumac Jude Law izgleda potpuno neprepoznatljivo u novoj ulozi, za koju je obećao da će djeca zbog nje imati noćne more, i to nakon što se transformirao u zastrašujućeg kapetana Kuku.

Pogledaj i ovo Kći slavnog zavodnika Prvo je šokirala promjenom imidža zbog kojeg ju nitko nije prepoznao, a sada golišava šeće okolo i privlači dodatnu pažnju

Prve fotografije 50-godišnjeg Judea pokazuju u liku kapetana Kuke s dugom raščupanom kosom i brkovima dok nosi izlizanu kapetansku odoru. Pritom je pokazao i kultnu kuku, a sve to u traileru za nadolazeći Disneyjev film "Petar Pan i Wendy".

Otac sedmero djece, koji je nedavno dobio svoje najmlađe dijete, priznao je kako je uzbuđen što ga je trailer prikazao strašnim.

"Mislim da je to važno. Dio djetinjstva su noćne more i strahovi koje svi imamo. A Kuka, poput mnogih negativaca u Disneyju, to utjelovljuje", zaključio je Jude u razgovoru za Fox TV.

Jude se također pohvalio svojim pravim brkovima.

"Imao sam sreće što sam neposredno prije nego što sam igrao Kuku imao ogromnu bradu, tako da je jedina stvar za koju sam znao bila da, ako ga igram, on mora imati svoj vlastiti ton. Nisam htio ništa lijepiti. Ne bi bilo autentično. Tako sam, srećom, imao te goleme brkove koje sam morao održavati svaki dan i postao sam opsjednut njima. Oni su postali važan dio", pojasnio je glumac.

Film je adaptacija omiljenog animiranog klasika "Petra Pana" iz 1953. godine, koji je tijekom desetljeća mnogo puta reinterpretiran. Priča prati Pana, kojeg glumi Alexander Molony, koji nikada ne stari i uvijek je spreman za zabavu. On vodi svoju novu prijateljicu Wendy, koju glumi Ever Anderson, u Neverland da vidi gdje se djeca zabavljaju.

Tu se Wendy upušta u avanturu života jer upoznaje Izgubljene dječake, odvažnu Zvončicu, koju glumi Yara Shahidi, i nailazi na prekrasne sirene, kao i na zadivljujuću Tiger Lily.

"Petar Pan i Wendy", koji izlazi povodom Disneyjeve 100. obljetnice, bit će prvi put emitiran 28. travnja ove godine.

