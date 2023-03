Jennifer Aniston otkrila čemu duguje izgled kojem se svi dive, prije je to poprilično zanemarivala: "Mislila sam da mogu, ali..."

Jennifer Aniston otkrila je koliko je san važan za njezin izgled i funkcioniranje te je priznala koliko ga je nekad zanemarivala i uzimala zdravo za gotovo.

Američka glumica i zvijezda serije "Prijatelji" Jennifer Aniston i u šestom desetljeću života izaziva divljenje svojim izgledom i top-formom, koje može zahvaliti rutinama kojih se pridržava.

54-godišnja Jennifer u jednom od posljednjih intervjua koje je dala otkrila je pobliže kako postiže izgled za koji dobiva same pohvale.

"Ne opterećujem se toliko tijekom vježbanja jer to može dovesti do ozljede, pogotovo kada vaše tijelo i mozak nisu potpuno odmorni. Samo pokušavam dati sve od sebe i smisliti sve moguće što će mi osigurati dobar san. Spavanje je izvanredno, prekrasno je", izjavila je Jennifer za InStyle.

Kako bi pomogla drugima da nauče više o nesanici i kako da se lakše nose s njom, glumica se udružila s programom Seize the Night & Day, koji uključuje podršku zajednice i resurse za one koji imaju problema sa spavanjem.

"Nedostatak sna dovodi do raznih zdravstvenih problema, to je manjak koji se nikada ne vraća", zaključila je i dodala da je kad je bila mlađa znala spavati samo tri do pet sati noću.

"Čovječe, jesam li ja to uzimala zdravo za gotovo kad sam bila mlađa? Kad si mlađi, to nekako uzimaš zdravo za gotovo. Mislite da možete preživjeti s tri do pet sati sna i osjećati se odlično, a onda, odjednom, jednostavno se počnete ne osjećati tako sjajno i vaša izvedba nije na visini. A trebala bi biti", objasnila je i zato sada promiče važnost dobrog sna.

Jennifer je otkrila i da se njezina kolegica iz "The Morning Showa" i dobra prijateljica Reese Witherspoon oslanja na njezine savjete.

"Reese mi voli doći i pitati što ima novog i imam li kakav savjet za nju. Obično joj tada kažem svoje nove savjete i trikove", ispričala je.

Jennifer je prvi put udružila snage sa spomenutom inicijativom u siječnju 2022. godine.

"Idorsia Ltd (SIX: IDIA) i Idorsia Pharmaceuticals, US Inc. objavila je svoje partnerstvo s nagrađivanom glumicom i redateljicom/producenticom Jennifer Aniston za pokretanje Seize the Night & Day, integrirane obrazovne kampanje čiji je cilj otkrivanje dvostrukog utjecaja nesanice, odnosno kako ona utječe i na noći i na dane. Nacionalna inicijativa baca svjetlo na stvarnost problema nesanice za milijune Amerikanaca koji žive s tim vrlo stvarnim, ali često zanemarenim zdravstvenim stanjem", pisalo je tada u službenoj izjavi.

Holivudska zvijezda tada je progovorila o svojim noćnim borbama.

"Moji izazovi sa snom počeli su prije mnogo godina, tako da je to veliki prioritet za moje cjelokupno zdravlje. Ako se ne naspavam dobro, sljedeći dan bit će mi jako težak. Nadam se da ćemo svi moći početi davati prioritet zdravom spavanju i voditi različite razgovore o problemima sa spavanjem", izjavila je tada.

