Pogledajte fotke naših glumaca koje su u kratkom vremenu postale hit: "Muškarci klečali i molili da uspije"

Jan i Ljubomir Kerekeš objavili fotografije na kojima kleče usred vinograda pa nasmijali svoje obožavatelje do suza.

Naš televizijski i kazališni glumac Jan Kerekeš i njegov otac Ljubomir Kerekeš postali su pravi hit na društvenim mrežama nakon fotografija koje su podijelili, a koje su u kratkom roku postale viralne i izazvale puno smijeha i oduševljenja njihovih obožavatelja.

Pogledaj i ovo Glumac Jan Kerekeš Kada naš glumac kaže čime se bavi u slobodno vrijeme, mnogi se iznenade

"Muškarci klečali na Trgu Sv. Vinograda i molili da gulaš uspije. Da nije ni preretki ni preveč šarf. Žene danas ne trebaju kuhati, nosimo im gulaš jer ih volimo takve kakve jesu. Puno pusa od Kerekesh Teatra i prijatelja", stoji uz objavu koju su podijelili na facebooku.

"Vrištim!", "Znači ovo je vrh, ljudi svaka vam čast, to je to", "Za to vrijedi klečati, fino izgleda, dobar tek dečki", "Bravo! To su inteligentni muškarci", "Bravo dečki, vi ste pravi", "Ekipa vi ste zakon. Ma ne zakon, nego kraljevi u smislu kao osobe", "Ma vi ste genijalni", samo su neke od pohvala koje su dobili u komentarima.

Fotografije su osvanule na društvenim mrežama nakon što su ovog vikenda na glavnom zagrebačkom trgu muškarci klečali i molili da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru, za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova, za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu.

