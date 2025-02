Što je to nosio na glavi? Reakcije na ovu instalaciju su urnebesne: ''Kako je ušao u auto?''

U noći s nedjelje 2. na ponedjeljak 3. veljače održana je 67. dodjela diskografske nagrade Grammy, a najviše gramofonskih kipića dobio je Kendrick Lamar (pet).

Svake godine na crveni tepih Grammyja dođu osebujne ličnosti, a jednu od zanimljivijih kreacija nosio je Jaden Smith, sin Willa Smitha. Osim običnog odijela 26-godišnjak je na glavi nosio dvorac napravljen od crnog kartona.

Izgled mlađeg Smitha izazvao je podsmijehe korisnika društvenih mreža, koji ga uspoređuju s likom iz igre.

"Nekako je Jaden Smith ispao gori od Biance Censori", "Ovo se zove moda?", "Kako je dospio u auto s mojim projektom za likovni?", "On jednostavno ne može biti normalan", "Kada pustiš umjetnoj inteligenciji da ti istodobno dizajnira odjeću za Met Galu i Grammyje", "Zamisli biti toliko irelevantan da se moraš s ovime pojaviti da dobiješ 1,5 sekundu slave", "Ako je htio da mu glava bude u kući, onda je trebao ostati doma", "Upravo sam natjerala svoju najbolju prijateljicu da pogodi što je Jaden Smith nosio na dodjeli Grammyja i zamalo se pomokrila u gaće kada sam joj pokazala", dio je urnebesnih komentara na instalaciju, dok su neki našli kako je bio inspiriran Willemom Dafoeom.

