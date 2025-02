Detalj na haljini Taylor Swift izazvao pomutnju među fanovima: ''I kako sad biti normalan?''

U noći s nedjelje 2. na ponedjeljak 3. veljače održana je 67. dodjela diskografske nagrade Grammy, a najviše gramofonskih kipića dobio je Kendrick Lamar (pet). Bila je to velika uvertira za 37-godišnjeg repera i dobitnika Pulitzerove nagrade u nastup na poluvremenu SuperBowla LIX u New Orleansu 9. veljače.

Unatoč šest nominacija bez ijednog kipića ostala je Taylor Swift za svoj album "The Tortured Poets Department". I dok mnogi swiftieji na društvenim mrežama komentiraju kako je pokradena, glazbenu superzvijezdu to nije previše dirnulo jer je u više navrata snimljena kako plješće i podržava druge izvođače te pleše.

