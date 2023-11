Ivana Banfić za srpske medije otkrila razloge povlačenja s estradne scene na vrhuncu slave: ''Bila sam vlasništvo svih drugih, ali ne i same sebe!''

Ivana Banfić u emisiji Blic dan ispričala je neke detalje o svom životu koje dosad nismo znali, ali i otkrila razloge zbog kojih se povukla sa scene.

Pjevačica Ivana Banfić gostovala je na koncertu legendarnog bosanskohercegovačkog kantautora Dine Merlina u Beogradu, a nakon toga dala je intervju za jedan od srpskih medija.

Ivana je u razgovoru s tamošnjom voditeljicom otkrila zašto je odlučila napustiti glazbenu scenu te živjeti mirniji stil života.

"Na vrhuncu sam se povukla, rekla sam sebi da želim normalan život. Bila sam vlasništvo svih drugih, ali ne i same sebe. Od svega sam odustala kad sam se posvetila glazbi. Kad sam odlučila otići u mirovinu, pitala sam svoje srce, je li to prava stvar, a ja uvijek slijedim svoje srce. Rodila sam sina koji sada ima 14 godina i da nisam otišla u mirovinu, možda ga ne bi rodila", rekla je Banfić u emisji Blic dan.

Dotaknula se i svojeg prijateljstva s Dinom Merlinom.

"Njegove pjesme slušam kada sam u nekom sevdah raspoloženju, a sve njegove pjesme opisuju moj život", objasnila je.

Ivana se sa suprugom odselila na selo gdje je život puno mirniji te joj je to ujedno donijelo i brojne promijene.

"Volim prirodu, volim bube, ptice, volim grliti drveće. Naučila sam cijepati drva, koje gljive nisu otrovne", pohvalila se.

Prisjetila se i svojih početaka na estradi, ali i brojnih izazova s kojima se suočila.

"Bilo je tu mnogo ponuda o tome kako bih trebala raditi i pjevati. Željeli su napraviti biznis od mene, ali ja to nisam htjela. Naišla sam na mnoga zatvorena vrata. Kada sam snimila prvi album, sve je krenulo iz klubova, jer me nisu htjeli pustiti na televiziju. Kada je krenulo, čuli su me ljudi s radija, pa su me pustili, a onda je došlo i do televizije.''

Ivana je bila jedna od najvećih zvijezda regije, stalno je punila medijske stupce, a puno se pričalo o njoj i kad je priznala da je napravila operaciju grudi.

Nakon toga, povukla se iz javnosti na nekoliko godina, ali ljubav prema glazbi i dalje ju vuče pa sada ponekad nastupa na glazbenim festivalima i kao gošća drugim pjevačima koji s njom imaju neki singl.

