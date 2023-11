Vrckava plavuša iz MasterChefa o plasmanu u Top 10 kandidata nije ni sanjala: ''Bilo je i uspona i padova, a u samom vrhu vidim...''

Ana-Maria Cuglin došla je do top 10 kandidata MasterChefa, a za naš portal otkrila nam je ponešto o svom životu i iskustvu koje je u showu stekla.

Vrckava Zagrepčanka Ana-Maria Cuglin došla je do top 10 kandidata MasterChefa i tu je njeno putovanje stalo, a s nama je podijelila svoje iskustvo iz showa te otkrila nešto iz privatnog života kojeg je jedan dio čak provela i u Americi.

''Top 10 nisam mogla ni sanjati kad sam se prijavljivala i prezadovoljna sam ostvarenim. Naravno kad dođeš u Top 10 želja je da ideš još malo pa ako je moguće i do kraja, ali sve je ispalo kako je trebalo tako da ne žalim ni za čim'', govori nam.

Iako su svi kandidati dobri, troje od njih Ana-Mariji su ipak favoriti.

''U Top 10 su stvarno ostali najbolji kandidati i sigurno da Gaiu, Luku, Sarah i Tucmana vidim na samom vrhu, ali u MasterChefu stvarno svaki dan je novi i najmanja greška te može koštat tako da stvarno nemam jednog favorita.''

''Moje putovanje u MasterChefu je imalo i uspona i padova i na kraju mislim da je sve bilo kako je trebalo bit. Možda mi je samo žao kada sam se opustila i počela kuhati dobra jela sam ispala pa mislim da sam po tom pitanju mogla još dati'', kaže.

Ana-Maria svoje recepte snima i na društvenoj mreži TikTok, a u budućnosti bi voljela da se to razvije i na malo veći nivo.

''U MasterChefu sam definitivno stekla puno novog znanja i rasla kako je vrijeme išlo. Htjela bih se još više pozabaviti društvenim mrežama i sigurno uvesti neko zabavno i opušteno kuhanje i možda se više bazirati na slasticama jer sam se definitivno najviše našla u tome, a taj savjet sam dobila i od žirija nakon ispadanja'', priznaje.

Cuglin je ''razapeta'' na tri strane, firme ribolovne opreme u kojoj radi s obitelji, kuhanja i ekonomije koju je završila. Nama je otkrila kako sve uspijeva uskladiti.

''Moram priznati da mi je kuhanje stvarno prije Masterchefa bilo ispušni ventil i moja sigurna zona gdje uživam i nisam mogla ni sanjati da ću ovako daleko dogurati. Sada bih htjela povezati kuhanje sa ribolovom pa kad netko ulovi na neki naš ribolovni štap ribu da napravim neki recept i povezem cijelu tu priču. Sigurno da će biti malo teže sve uskladiti, ali kad nešto volite i želite nađete način da to i ostvarite, tako da ću uskladito sve koliko god mogu.''

U natjecanju pokazala da se zna izboriti za sebe i da je oštra na jeziku, misli li da je to mana ili vrlina osobe koja se želi baviti kuhanjem?

''Sigurno da sam možda nekad bila i prebrza na jeziku, ali takva sam i inače pa nisam to ni tamo skrivala, ali uvijek je to išlo na šaljivu stranu i nikakve loše namjere nije bilo u tome. U kuhanju to može bit i vrlina i mana, ali treba reći svoje mišljenje, a treba ga znati i prihvatiti kada nam ga netko drugi daje'', govori.

Tijekom studiranja Ana-Maria je živjela u Americi, a nama je otkrila nedostaje li joj američki način života.

''Amerika je bila jedno predivno iskustvo i definitivno bih svima preporučila da odu i probaju. Tamo sam radila po cijele dane, ali zato sam i išla da naučim nešto novo i da zaradim da mogu onda proputovati Ameriku. Njihov način života mi ipak ne nedostaje jer naša hrana je sto puta bolja od njihove i iskreno to mi je jedino i nedostajalo tamo i zbog toga ne bih mogla ostati u Americi na duže staze'', priznaje.

Mama joj je po struci kuharica, a sigurna je da je od nje naslijedila barem dio svog talenta za kuhanje.

''Sigurno je mama imala prste u tome i stvarno se kod nas doma oduvijek jako fino jelo i tu se rodila ta ljubav prema hrani, a onda sa godinama i puno istraživanja se rodila i ljubav prema kuhanju. Uvijek sam ju pitala za savjete i znala me usmjeriti, ali nekako sam se sama upuštala i istraživala neke modernije recepte'', rekla je.

Daljnji tijek natjecanja u MasterChefu nastavlja 9 kandidata, a kroz nekoliko tjedana saznat ćemo i tko je novi najbolji hrvatski amaterski kuhar ili kuharica.

