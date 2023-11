Miroslav, Asmira i Ivan podlijelili svoja iskustva iz MasterChef kuhinje: ''Bilo je i komedija i horor i drama, sve je bilo u jednom''

MasterChef kuhinja iz izazova u izazov polako se prazni. Posljednji koji je napustio natjecanje bio je Splićanih Ivan Palinić, a svoja iskustva, uz njega, podijelili su i Asmira te Miroslav.

''Napravio sam najlošiju repliku od šefice Katarine i sad sam tu'', i tako je završila MasterChef avantura Splićanina Ivana Palinića.



''Najteže mi je bilo kad sam bio ispred svog mentora i druga dva člana žirija. Dosta ti ovo promjeni život, neovisno što ne vidiš ljude drage i navikneš se brzo na cijeu ovu okolinu. Mislim da mi je najteže to bilo, da mi je najteže palo šta me i mentor Stipe i Damir i Melkior što su me vidjeli daleko'', rekao je Ivan.

Sedmica je pak koban broj bila za Miroslava Kordića. Fit obrok, inspiriran - poke bowlom nije mu donio sreću, pa je nakon svog sedmog stres testa napustio natjecanje.



''Intenzivnije je bilo od prošlogodišnjeg. Bilo je svega tu, znači, malo je bilo i nezgodno i naporno i teško, to je lošiji dio te priče ali bolje je puno jedno zajedništvo, jedna ekipa, upoznao sam dosta dobrih osoba. Količina znanja koja sam prikupio je ajmo reć zavidna. Nisam ni slutio da se toliko toga u MasterChefu može naučiti i to će mi se još malo slaginjat u glavi. Nisam još ni svjestan što sam sve prošao, što sam naučio'', rekao je Miroslav Kordić.

Puno znanja sa sobom iz showa nosi i Asmira Mujić Mašić.



''Nešto nezaboravno i nešto što nikad nisam doživjela. Mislim, nisam doživjela ništa slično. To je zato što sam bila u jednom zatvorenom prostoru sa puno ljudi koji vole da kuhaju, koji su food entuzijasti, koji samo vole da pričaju o hrani i vole da puno i da jedu'', rekla je.

Stres test, gastro dueli, Kutije iznenađenja mnogo toga svakoga dana ovi kandidati prolaze.



''Ovdje sad kad sam se vratila stalno pitaju kako je bilo: bilo je i komedija i horor i drama, sve je bilo u jednom. To ne može čovjek da prenese ovako riječima'', dodala je Asmira.



''Najveći benefit, ima ih sigurno 5-6 do 10, kad bi se ovako moglo nabrojati. Najveći benefit je jedno životno iskustvo, način života u zajednici moraš učiti, odnos između ljudi'', dodao je Miroslav Kordić.

Stečeno iskustvo sada će nastaviti primjenjivati.



''Pokušat nekako spojit to moje konobarenje i barmenstvo sa kuhanjem i sa sportom kojim se rekreativno bavim'', kaže.

Kandidata u kuhinji je sve manje, a borba za titulu MasterChefa postaje sve vatrenija.



''Moji favoriti su Petar naš profesor, naša enciklopedija. To je čovjek koji toliko puno zna o hrani, koji je toliko puno stvari probao'', rekla je Asmira.

Kako će se profesor ali i ostali kandidati snaći u idućim izazovima koji su pred njima ne propustite pratiti u novim epizodama MasterChefa na Novoj TV.

