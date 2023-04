Indira objavila selfie iz svog doma pa se pohvalila što je sve pripremila za Uskrs: "Jel stižete sve?!"

Indira Levak pokazala je svojim pratiteljima na profilu na Instagramu kako se ona priprema za Uskrs.

Naša pjevačica Indira Levak pokazala je svojim obožavateljima kako se ona priprema za Uskrs u svom domu i što je sve dosad napravila.

Pogledaj i ovo ''Šta je ovo?'' Indira Levak pozirala u neobičnom kostimu koji se baš i nije svidio svim njezinim pratiteljima

"Skuhala šunku, napravila francusku, ofarbala jaja, ispekla kolače.. A sad malo u život. Jel stižete sve?!?", napisala je Indira uz selfie koja je objavila na profilu na Instagramu.

"Kod tebe uvijek vrijedne ručice", "Prelijepa", "Svaka čast, ja još ništa", "Žena zmaj", "Obožavam te", "Svaka čast divna ženo", "Indira, najbolja si", pohvalili su je u komentarima.

Indira se nedavno prisjetila svojih glazbenih početaka i dolaska u Zagreb s tek jednim koferom u ruci.

"Četiri godine radila sam kao državni službenik i šefu rekla: 'Šefe, ja vam tako volim glazbu', na što mi je on uzvratio: 'Indirice, ali mi tako tebe volimo, evo ti šest mjeseci neplaćeno. Ako ti krene, krene, ako ne, ti se nama vrati', a ostalo je povijest. U Zagreb sam došla s jednim koferom, apsolutno ne poznajući grad. Ja sam bila mali dotepenac, prepuštena sama sebi i izgubljena u Zagrebu. S 18 godina sam napustila roditeljski dom i otada sama zarađujem. Prvo su mi društvo bili svi zagrebački konobari. Uzela bih novine pod ruku, sjela na tramvaj, pila kave, razgovarala s konobarima i molila Boga: Dragi Bože, daj mi koncerata samo da mogu platiti stanarinu, ne moram ni jesti. Prvi susjed mi je bio Jasensko Houra, on bi s cigaretom dolazio kod nas i rekao 'nije to ni tako loše', bio nam je mentor i bili su jako sretni s nama. Houra mi je prodao i auto, prve novce sam dala, Mercedes A klasa, rekla sam sebi tada da sam uspjela. Srela sam Houru nedavno i rekao je: 'Kud sam ti prodao taj auto, baš je bio dobar''', prisjetila se Indira u Special Happy Showu u kojem je nedavno gostovala.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jelena Karleuša izazvala pomutnju na Rozginu koncertu, dekolte je prekrila s tankim trakicama, čak je i detalj na licu ostao u sjeni

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Jelena Rozga održala spektakl za pamćenje u Beogradu, u poluprozirnom čipkastom kombinezonu nitko ju nije prestao gledati!