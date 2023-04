Procurile fotografije Indire Levak iz 2008. godine, brojni poznati Hrvati tada su je podržali u ostvarenju jednog njezina sna!

Indira Levak nekada je bila vlasnica teretane, a sada su se pojavile fotografije s njezina otvorenja, koje nisu propustili ni brojni poznati Hrvati.

Naša pjevačica Indira Levak poznata je po svojoj energiji i prpošnosti, ali i promjenama imidža, kojima je bila često sklona tijekom godina uspješne glazbene karijere.

Danas 49-godišnja Indira nekada je imala i dugu kosu, međutim s vremenom su joj postale draže kraće frizure, kakvima je do danas ostala vjerna, a sada su se pojavile fotografije iz 2008. godine koje to i pokazuju. I tada je imala kratku kosu, međutim potpuno drugačije nijanse od današnje platinaste, smeđe boje prošarane s nekoliko svjetlijih pramenova.

Fotografije su nastale na otvorenju Indirine teretane, na koje su se odazvali brojni poznati s domaće scene, poput Lane Klingor Mihić, Sandija Cenova, Vjekoslave Bach, Nenada Kljajića i drugih.

Indira se nedavno prisjetila svojih glazbenih početaka i dolaska u Zagreb s tek jednim koferom u ruci.

"Četiri godine radila sam kao državni službenik i šefu rekla: 'Šefe, ja vam tako volim glazbu', na što mi je on uzvratio: 'Indirice, ali mi tako tebe volimo, evo ti šest mjeseci neplaćeno. Ako ti krene, krene, ako ne, ti se nama vrati', a ostalo je povijest. U Zagreb sam došla s jednim koferom, apsolutno ne poznajući grad. Ja sam bila mali dotepenac, prepuštena sama sebi i izgubljena u Zagrebu. S 18 godina sam napustila roditeljski dom i otada sama zarađujem. Prvo su mi društvo bili svi zagrebački konobari. Uzela bih novine pod ruku, sjela na tramvaj, pila kave, razgovarala s konobarima i molila Boga: Dragi Bože, daj mi koncerata samo da mogu platiti stanarinu, ne moram ni jesti. Prvi susjed mi je bio Jasensko Houra, on bi s cigaretom dolazio kod nas i rekao 'nije to ni tako loše', bio nam je mentor i bili su jako sretni s nama. Houra mi je prodao i auto, prve novce sam dala, Mercedes A klasa, rekla sam sebi tada da sam uspjela. Srela sam Houru nedavno i rekao je: 'Kud sam ti prodao taj auto, baš je bio dobar''', prisjetila se Indira u Special Happy Showu.

A kako se jedna od omiljenih domaćih pjevačica mijenjala tijekom godina, pogledajte u našoj galeriji.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mia Kovačić progovorila o svojem privatnom životu, koji vješto skriva, a razotkrila je i Franu Ridjana: "Možda će me ubiti što ovo kažem"

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Nekad i sad Procurila rijetka fotografija Dine Merlina i samozatajne supruge, malo je onih koji znaju kako ona uopće izgleda!